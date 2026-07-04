Elise Mertens 2 - 0 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.





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La tenista belga Elise Mertens ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por 7-6, 6-1 en 1 hora y 36 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 3-3, momento en el que Mertens rompió el servicio de Rybakina. Sin embargo, Rybakina recuperó el break en el siguiente juego. El set llegó a un tie-break, donde Mertens se impuso por 7-4. En el segundo set, Mertens comenzó rompiendo el servicio de Rybakina en el cuarto juego, y nuevamente en el sexto, asegurando el set y el partido con un 6-1. Estadísticamente, Elise Mertens tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 39% de los puntos con su primer saque y el 9% con su segundo. Además, salvó 8 de 10 puntos de break y logró 4 aces durante el partido. Por otro lado, Elena Rybakina tuvo un 43% de efectividad en su primer servicio, ganando el 18% de los puntos con su primer saque y el 12% con su segundo, además de cometer 6 dobles faltas.



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