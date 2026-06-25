Escocia 0 - 3 Brasil | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Escocia 0 - 3 Brasil: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

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Brasil ha ganado este jueves por 0-3 a Escocia en el último partido de la fase de grupos del Mundial, disputado en el Hard Rock Stadium. Los brasileños dominaron el encuentro con una mayor posesión del balón y un número superior de remates. Vinicius Junior fue el jugador más participativo en el ataque de Brasil, abriendo el marcador en el minuto 7 y ampliando la ventaja justo antes del descanso en el 45+3. Matheus Cunha selló la victoria con un gol en el minuto 60, asistido por Bruno Guimaraes. Cabe destacar que un gol de Vinicius Junior en el minuto 22 fue anulado tras la revisión del VAR por una falta previa.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mostró su superioridad desde el inicio, manteniendo a Escocia bajo presión constante. A pesar de los esfuerzos del equipo local, que realizó varios cambios en la segunda mitad, no lograron revertir el marcador. El árbitro Cesar Ramos amonestó a jugadores de ambos equipos, pero no hubo expulsiones que afectaran el resultado final. Con este triunfo, Brasil asegura su posición en la siguiente ronda del torneo, mientras que Escocia deberá esperar los resultados de otros grupos para conocer su destino en la competición.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESCOCIA 0 - BRASIL 3 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ESCOCIA: Angus Gunn; Nathan Patterson (Anthony Ralston, min.81), Jack Hendry, Scott McKenna, Andrew Robertson (Kieran Tierney, min.46); Kenny McLean, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak (Ryan Christie, min.81), Scott McTominay, John McGinn (Findlay Curtis, min.90+1), Lawrence Shankland (Che Adams, min.90+1).



BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, min.82); Lucas Paqueta (Gabriel Martinelli, min.66), Casemiro (Fabinho, min.66), Bruno Guimaraes; Rayan (Endrick, min.82), Matheus Cunha (Neymar, min.76), Vinicius Junior.



--GOLES.

0-1, min.7: Vinicius Junior (Rayan) .

0-2, min.45(+3): Vinicius Junior (Bruno Guimaraes) .

0-3, min.60: Matheus Cunha (Bruno Guimaraes) .

Gol anulado a Vinicius Junior del Brazil en el minuto 22 .





--ÁRBITRO.

Cesar Ramos, asistido en las bandas por Alberto Morin y Marco Bisguerra, en el VAR: Guillermo Pacheco y Abdullah Atif Al-Shehri. Amonestó a Ryan Christie (min.89), por parte de ESCOCIA. Amonestó a Danilo (min.62), Fabinho (min.82), por parte de BRASIL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.22: ¡G O O O O O O O L de Brasil! Marca Vinicius Junior.



Min.23: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Brasil.



Min.25: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Brasil por una falta previa.





--ESTADIO.

Hard Rock Stadium (64,478 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Escocia Brasil Goles 0 3 Remates Fuera 3 7 Remates 12 21 Pases Totales 460 530 Corners 7 6 Faltas 10 11 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 4 5 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 96 103 Ataques Peligrosos 37 41 Centros 24 12 Saques de Banda 16 10 Saques de Portería 11 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 10 Paradas 5 5 Contra Golpes 1 7



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Brasil 7 3 2 Clasificado Marruecos 7 3 3 Tercero ¿? Escocia 3 3 4 Eliminado Haití 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-3 Brazil









-Últimos Resultados de Escocia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-3 Brazil 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco 14/06/2026 World Cup Grp. C Haiti 0-1 Scotland









-Últimos Resultados de Brasil.

