Espanyol 0 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 0 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el RCDE Stadium, el Barcelona se impuso por 2-0 al Espanyol en un encuentro marcado por la superioridad visitante, evidenciada en la posesión del balón del 69% y un mayor número de remates. Los goles llegaron en la recta final del partido, primero por parte de Dani Olmo en el minuto 86, asistido por Fermin Lopez, y luego a través de Robert Lewandowski en el minuto 90, también con asistencia de Fermin Lopez, consolidando la victoria del Barcelona. Este resultado deja al Barcelona en la cima de la clasificación con 49 puntos tras 19 partidos, mientras que el Espanyol, tras 18 encuentros, se sitúa en la quinta posición con 33 puntos.
El partido también contó con un momento crucial revisado por el VAR en el tiempo añadido, donde se confirmó la validez del segundo gol del Barcelona, marcado por Lewandowski. Este uso del VAR aseguró que el gol que selló el triunfo del equipo visitante fuese correctamente validado, sin cambios en la decisión original del árbitro. La actuación del Barcelona en este derbi catalán refleja su dominio en la competición, manteniéndose firme en su camino hacia el título de La Liga, mientras que el Espanyol deberá buscar recuperarse en sus próximos enfrentamientos para asegurar su posición en la tabla.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 0 - BARCELONA 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan (Ramon Terrats, min.82), Edu Exposito (Jofre Carreras, min.60), Pere Milla (Javier Puado, min.82), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.75).
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Pedri, min.64), Alejandro Balde; Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha (Dani Olmo, min.64), Marcus Rashford (Fermin Lopez, min.46), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.64).
--GOLES.
0-1, min.86: Dani Olmo (Fermin Lopez) .
0-2, min.90: Robert Lewandowski (Fermin Lopez) .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Inigo Prieto, en el VAR: Juan Luis Pulido y Javier Iglesias. Amonestó a Pol Lozano (min.77), por parte del ESPANYOL. por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+1) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.
Min.90(+2) : GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Barcelona es válido.
--ESTADIO.
RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Barcelona
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 13
| 12
|Pases Totales
| 250
| 559
|Corners
| 5
| 7
|Faltas
| 9
| 14
|Posesión
| 31%
| 69%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 2
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 88
| 124
|Ataques Peligrosos
| 42
| 70
|Centros
| 7
| 6
|Saques de Banda
| 17
| 12
|Saques de Portería
| 9
| 2
|Tratamientos
| 2
| 2
|Sustituciones
| 4
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 13
|Paradas
| 5
| 5
|Contra Golpes
| 5
| 5
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|03/11/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Espanyol
|14/05/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/01/2026 16:15
| LaLiga
| Levante
| Espanyol
|16/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Girona
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Espanyol
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/01/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Barcelona
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Slavia Prague
| Barcelona
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Oviedo