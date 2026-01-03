Espanyol 0 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 0 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de enero de 2026.

En el RCDE Stadium, el Barcelona se impuso por 2-0 al Espanyol en un encuentro marcado por la superioridad visitante, evidenciada en la posesión del balón del 69% y un mayor número de remates. Los goles llegaron en la recta final del partido, primero por parte de Dani Olmo en el minuto 86, asistido por Fermin Lopez, y luego a través de Robert Lewandowski en el minuto 90, también con asistencia de Fermin Lopez, consolidando la victoria del Barcelona. Este resultado deja al Barcelona en la cima de la clasificación con 49 puntos tras 19 partidos, mientras que el Espanyol, tras 18 encuentros, se sitúa en la quinta posición con 33 puntos. El partido también contó con un momento crucial revisado por el VAR en el tiempo añadido, donde se confirmó la validez del segundo gol del Barcelona, marcado por Lewandowski. Este uso del VAR aseguró que el gol que selló el triunfo del equipo visitante fuese correctamente validado, sin cambios en la decisión original del árbitro. La actuación del Barcelona en este derbi catalán refleja su dominio en la competición, manteniéndose firme en su camino hacia el título de La Liga, mientras que el Espanyol deberá buscar recuperarse en sus próximos enfrentamientos para asegurar su posición en la tabla.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 0 - BARCELONA 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan (Ramon Terrats, min.82), Edu Exposito (Jofre Carreras, min.60), Pere Milla (Javier Puado, min.82), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.75).



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Pedri, min.64), Alejandro Balde; Eric Garcia, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha (Dani Olmo, min.64), Marcus Rashford (Fermin Lopez, min.46), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.64).



--GOLES.

0-1, min.86: Dani Olmo (Fermin Lopez) .

0-2, min.90: Robert Lewandowski (Fermin Lopez) .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Inigo Prieto, en el VAR: Juan Luis Pulido y Javier Iglesias. Amonestó a Pol Lozano (min.77), por parte del ESPANYOL. por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+1) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.



Min.90(+2) : GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Barcelona es válido.





--ESTADIO.

RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Barcelona Goles 0 2 Remates Fuera 1 3 Remates 13 12 Pases Totales 250 559 Corners 5 7 Faltas 9 14 Posesión 31% 69% Tiros Bloqueados 7 2 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 88 124 Ataques Peligrosos 42 70 Centros 7 6 Saques de Banda 17 12 Saques de Portería 9 2 Tratamientos 2 2 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 16 13 Paradas 5 5 Contra Golpes 5 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 03/11/2024 LaLiga Barcelona 3-1 Espanyol 14/05/2023 LaLiga Espanyol 2-4 Barcelona









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 11/01/2026 16:15 LaLiga Levante Espanyol 16/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Girona 25/01/2026 19:00 LaLiga Valencia Espanyol









-Próximos partidos del Barcelona.

