Espanyol 1 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 1 - 2 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Actualizado: domingo, 5 octubre 2025 20:36

Madrid, 5 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Espanyol cayó derrotado este domingo en el RCDE Stadium ante el Betis por 1-2, en un partido marcado por los goles de Pol Lozano (min.15) para los locales, y Juan Hernandez (min.55) y Abdessamad Ezzalzouli (min.63) para los visitantes. Los verdiblancos mostraron mayor iniciativa, avalada por sus 10 remates a puerta por los 16 totales del Espanyol, además de un mayor dominio de los ataques (50 frente a 36) y una posesión equilibrada del 50%. Javier Puado tuvo la última oportunidad de empatar con un penalti en el minuto 90+13 que finalmente falló, certificando la victoria del conjunto bético.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 1 - REAL BETIS 2 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.86), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano (Kike Garcia, min.68), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.83), Javier Puado, Pere Milla (Urko Gonzalez de Zarate, min.60), Tyrhys Dolan (Luca Koleosho, min.68), Roberto Fernandez.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals (Sergi Altimira, min.77), Marc Roca, Antony (Aitor Ruibal, min.77), Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.68), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.90+1).

--GOLES.
1-0, min.15: Pol Lozano (Clemens Riedel) .
1-1, min.55: Juan Hernandez (Ricardo Rodriguez) .
1-2, min.63: Abdessamad Ezzalzouli (Pablo Fornals) .
Penalty fallado por Javier Puado del Espanyol en el minuto 90 (+13).


--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Miguel Martinez, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. Amonestó a Pere Milla (min.27), Javier Puado (min.45), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Pablo Fornals (min.33), Antony (min.45), Giovani Lo Celso (min.90+10), Valentin Gomez (min.90+11), por parte del REAL BETIS.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.85: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Betis.

Min.86: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.

Min.90(+9) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Espanyol.

Min.90(+11) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti para el Espanyol.


--ESTADIO.
RCDE Stadium televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Real Betis
Goles 1 2
Remates Fuera 10 4
Remates 16 10
Pases Totales 185 213
Corners 10 5
Faltas 15 4
Posesión 50% 50%
Tiros Bloqueados 1 3
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 2
Ataques 36 50
Ataques Peligrosos 23 22
Centros 27 16
Saques de Banda 13 10
Saques de Portería 5 14
Tratamientos 4 5
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 5 16
Paradas 1 4
Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 8
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Betis 15 8
5 Europa League Sevilla 13 8
6 Conference League Elche 13 8
9 Permanencia Espanyol 12 8
18 Descenso Celta 5 7
19 Descenso Real Sociedad 5 8
20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol
15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol
21/01/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Betis




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca




-Últimos Resultados del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/10/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Espanyol
25/10/2025 16:15 LaLiga Espanyol Elche
02/11/2025 16:15 LaLiga Alavés Espanyol




-Próximos partidos del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
18/10/2025 18:30 LaLiga Villarreal Betis
27/10/2025 21:00 LaLiga Betis Atlético
02/11/2025 21:00 LaLiga Betis Mallorca


