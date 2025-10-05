Espanyol 1 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol cayó derrotado este domingo en el RCDE Stadium ante el Betis por 1-2, en un partido marcado por los goles de Pol Lozano (min.15) para los locales, y Juan Hernandez (min.55) y Abdessamad Ezzalzouli (min.63) para los visitantes. Los verdiblancos mostraron mayor iniciativa, avalada por sus 10 remates a puerta por los 16 totales del Espanyol, además de un mayor dominio de los ataques (50 frente a 36) y una posesión equilibrada del 50%. Javier Puado tuvo la última oportunidad de empatar con un penalti en el minuto 90+13 que finalmente falló, certificando la victoria del conjunto bético.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 1 - REAL BETIS 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.86), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano (Kike Garcia, min.68), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.83), Javier Puado, Pere Milla (Urko Gonzalez de Zarate, min.60), Tyrhys Dolan (Luca Koleosho, min.68), Roberto Fernandez.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals (Sergi Altimira, min.77), Marc Roca, Antony (Aitor Ruibal, min.77), Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.68), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.90+1).
--GOLES.
1-0, min.15: Pol Lozano (Clemens Riedel) .
1-1, min.55: Juan Hernandez (Ricardo Rodriguez) .
1-2, min.63: Abdessamad Ezzalzouli (Pablo Fornals) .
Penalty fallado por Javier Puado del Espanyol en el minuto 90 (+13).
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Miguel Martinez, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. Amonestó a Pere Milla (min.27), Javier Puado (min.45), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Pablo Fornals (min.33), Antony (min.45), Giovani Lo Celso (min.90+10), Valentin Gomez (min.90+11), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.85: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Betis.
Min.86: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
Min.90(+9) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Espanyol.
Min.90(+11) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti para el Espanyol.
--ESTADIO.
RCDE Stadium televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Real Betis
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 10
| 4
|Remates
| 16
| 10
|Pases Totales
| 185
| 213
|Corners
| 10
| 5
|Faltas
| 15
| 4
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 36
| 50
|Ataques Peligrosos
| 23
| 22
|Centros
| 27
| 16
|Saques de Banda
| 13
| 10
|Saques de Portería
| 5
| 14
|Tratamientos
| 4
| 5
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 5
| 16
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 2
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Elche
| 13
| 8
|9
| Permanencia
| Espanyol
| 12
| 8
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|04/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|29/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Espanyol
|15/04/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Espanyol
|21/01/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Betis
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Espanyol
|25/10/2025 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Elche
|02/11/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Espanyol
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/10/2025 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Betis
|27/10/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Atlético
|02/11/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Mallorca