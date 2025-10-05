Espanyol 1 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Espanyol cayó derrotado este domingo en el RCDE Stadium ante el Betis por 1-2, en un partido marcado por los goles de Pol Lozano (min.15) para los locales, y Juan Hernandez (min.55) y Abdessamad Ezzalzouli (min.63) para los visitantes. Los verdiblancos mostraron mayor iniciativa, avalada por sus 10 remates a puerta por los 16 totales del Espanyol, además de un mayor dominio de los ataques (50 frente a 36) y una posesión equilibrada del 50%. Javier Puado tuvo la última oportunidad de empatar con un penalti en el minuto 90+13 que finalmente falló, certificando la victoria del conjunto bético.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 1 - REAL BETIS 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.86), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano (Kike Garcia, min.68), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.83), Javier Puado, Pere Milla (Urko Gonzalez de Zarate, min.60), Tyrhys Dolan (Luca Koleosho, min.68), Roberto Fernandez.



REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals (Sergi Altimira, min.77), Marc Roca, Antony (Aitor Ruibal, min.77), Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.68), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez (Cedric Bakambu, min.90+1).



--GOLES.

1-0, min.15: Pol Lozano (Clemens Riedel) .

1-1, min.55: Juan Hernandez (Ricardo Rodriguez) .

1-2, min.63: Abdessamad Ezzalzouli (Pablo Fornals) .

Penalty fallado por Javier Puado del Espanyol en el minuto 90 (+13).





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Miguel Martinez, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. Amonestó a Pere Milla (min.27), Javier Puado (min.45), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Pablo Fornals (min.33), Antony (min.45), Giovani Lo Celso (min.90+10), Valentin Gomez (min.90+11), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.85: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Betis.



Min.86: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.



Min.90(+9) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Espanyol.



Min.90(+11) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti para el Espanyol.





--ESTADIO.

RCDE Stadium televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Real Betis Goles 1 2 Remates Fuera 10 4 Remates 16 10 Pases Totales 185 213 Corners 10 5 Faltas 15 4 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 36 50 Ataques Peligrosos 23 22 Centros 27 16 Saques de Banda 13 10 Saques de Portería 5 14 Tratamientos 4 5 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 5 16 Paradas 1 4 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 8 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Betis 15 8 5 Europa League Sevilla 13 8 6 Conference League Elche 13 8 9 Permanencia Espanyol 12 8 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 8 20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 04/05/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 29/09/2024 LaLiga Betis 1-0 Espanyol 15/04/2023 LaLiga Betis 3-1 Espanyol 21/01/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Betis









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/10/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Espanyol 25/10/2025 16:15 LaLiga Espanyol Elche 02/11/2025 16:15 LaLiga Alavés Espanyol









-Próximos partidos del Betis.

