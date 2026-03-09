Espanyol 1 - 1 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 1 - 1 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.

En el RCDE Stadium, Espanyol y Oviedo empataron a uno en un encuentro donde ambos equipos mostraron una intensa disputa por la posesión y las oportunidades de gol. El Oviedo se adelantó en el marcador en el minuto 8 gracias a un gol de Alberto Reina, asistido por Thiago Fernandez, pero el Espanyol logró igualar el marcador en el minuto 36 mediante Kike Garcia, quien finalizó una jugada iniciada por Cyril Ngonge. Este partido destacó por la superioridad en remates y posesión del Espanyol, que intentó sin cesar inclinar la balanza a su favor, reflejando su dominio con 28 remates y un 58% de posesión, frente a los 6 remates y el 42% de posesión del Oviedo. El encuentro estuvo marcado por la disciplina táctica de ambos equipos, que se tradujo en varias amonestaciones: Cyril Ngonge, Pol Lozano y Roberto Fernandez por parte del Espanyol, y Santiago Colombatto y Javi Lopez por el Oviedo. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos por decantar el resultado, el marcador permaneció inalterado hasta el final. Este empate sitúa al Espanyol en la séptima posición con 37 puntos, manteniéndose en la lucha por las plazas europeas, mientras que el Oviedo sigue en la zona de descenso con 18 puntos, reflejando la necesidad de sumar victorias en su lucha por la permanencia.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 1 - OVIEDO 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano (Fernando Calero, min.79), Cyril Ngonge (Pere Milla, min.62), Ramon Terrats (Roberto Fernandez, min.68), Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.79), Kike Garcia.



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca (Santiago Colombatto, min.56), Luka Ilic (Haissem Hassan, min.56), Alberto Reina (Santi Cazorla, min.72), Thiago Fernandez (Ilyas Chaira, min.56), Federico Vinas.



--GOLES.

0-1, min.8: Alberto Reina (Thiago Fernandez) .

1-1, min.36: Kike Garcia (Cyril Ngonge) .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: David Galvez y Ricardo De Burgos. Amonestó a Cyril Ngonge (min.12), Pol Lozano (min.62), Roberto Fernandez (min.75), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Santiago Colombatto (min.61), Javi Lopez (min.84), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

RCDE Stadium (24,807 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Oviedo Goles 1 1 Remates Fuera 11 2 Remates 28 6 Pases Totales 280 174 Corners 8 0 Faltas 18 13 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 8 1 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 143 74 Ataques Peligrosos 75 16 Centros 36 5 Saques de Banda 15 18 Saques de Portería 3 15 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 13 19 Paradas 2 8 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 54 27 4 Champions Villarreal 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 7 Permanencia Espanyol 37 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 18 27



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 23/06/2024 LaLiga2 Playoff Espanyol 2-0 Real Oviedo 16/06/2024 LaLiga2 Playoff Real Oviedo 1-0 Espanyol 20/05/2024 LaLiga2 Real Oviedo 1-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/03/2026 14:00 LaLiga Mallorca Espanyol 21/03/2026 16:15 LaLiga Espanyol Getafe 05/04/2026 19:00 LaLiga Betis Espanyol









-Próximos partidos del Oviedo.

