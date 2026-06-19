Estados Unidos 2 - 0 Australia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Estados Unidos 2 - 0 Australia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Estados Unidos ha ganado este viernes por 2-0 a Australia en el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA, disputado en el Lumen Field. Los estadounidenses, liderados por un activo Alex Freeman, dominaron el encuentro con una posesión del 62% y un total de 10 remates. El primer gol llegó temprano, en el minuto 11, cuando Cameron Burgess marcó en propia puerta. El segundo tanto fue obra de Freeman en el minuto 43, tras una revisión del VAR que confirmó el gol. A pesar de los intentos de Australia, que realizó 5 remates, no lograron superar a la defensa estadounidense.

Goleadores: Cameron Burgess '11 (PP), Alex Freeman '43.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESTADOS UNIDOS 2 - AUSTRALIA 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream; Weston McKennie (Giovanni Reyna, min.90+6), Tyler Adams, Sergino Dest (Joseph Scally, min.80), Malik Tillman, Antonee Robinson (Auston Trusty, min.80); Ricardo Pepi (Sebastian Berhalter, min.74), Folarin Balogun (Haji Wright, min.90+6).



AUSTRALIA: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess (Jason Geria, min.46), Jordan Bos; Matthew Leckie (Cristian Volpato, min.61), Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler (Jackson Irvine, min.78), Nishan Velupillay (Connor Metcalfe, min.46), Mohamed Toure (Nestory Irankunda, min.46).



--GOLES.

1-0, min.11: Cameron Burgess (pp).

2-0, min.43: Alex Freeman.

Gol en propia puerta Cameron Burgess en el minuto 11 .





--ÁRBITRO.

Felix Zwayer, asistido en las bandas por Robert Kempter y Christian Dietz, en el VAR: Bastian Dankert y Hamza El Fariq. Amonestó a Antonee Robinson (min.56), Folarin Balogun (min.89), Chris Richards (min.90+3), por parte de ESTADOS UNIDOS. Amonestó a Jordan Bos (min.16), Alessandro Circati (min.32), Jacob Italiano (min.89), Harry Souttar (min.89), por parte de AUSTRALIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.44: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para EEUU.



Min.45(+1) : ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a EEUU.





--ESTADIO.

Lumen Field (66,925 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Estados Unidos Australia Goles 2 0 Remates Fuera 2 3 Remates 10 5 Pases Totales 535 318 Corners 7 4 Faltas 12 16 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 6 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 124 78 Ataques Peligrosos 60 40 Centros 6 10 Saques de Banda 18 22 Saques de Portería 10 4 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 13 Paradas 2 1 Contra Golpes 3 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Estados Unidos 6 2 2 Clasificado Australia 3 2 3 Tercero ¿? Turquía 0 1 4 Eliminado Paraguay 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia









-Últimos Resultados de Estados Unidos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Últimos Resultados de Australia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye









-Próximos partidos de Estados Unidos.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/06/2026 04:00 World Cup Grp. D Turkiye USA









-Próximos partidos de Australia.

