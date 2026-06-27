Ethan Quinn 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Mallorca Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina se ha proclamado campeón del torneo Mallorca Championships, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Ethan Quinn por 7-6, 6-3 en 1 hora y 45 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 4-4, momento en el que Davidovich Fokina logró un break para ponerse 4-5. Sin embargo, Quinn recuperó el break en el siguiente juego. El set se decidió en un tie-break que ganó Davidovich Fokina 7-4. En el segundo set, Davidovich Fokina logró romper el servicio de Quinn en el sexto juego para ponerse 2-4, y mantuvo su servicio hasta cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de servicio, Davidovich Fokina tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos con su primer saque y el 52% con el segundo. Además, cometió 2 dobles faltas y logró 6 aces.



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