Federico Cina 0 - 2 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de octubre de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los octavos de final del torneo European Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Federico Cina por 6-4, 6-3 en 1 hora y 23 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, cuando Jaume Munar logró romper el servicio de Federico Cina para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Munar comenzó fuerte rompiendo el servicio de Cina en el segundo y cuarto juegos, estableciendo una ventaja de 4-0. Aunque Cina logró recuperar un break en el quinto juego, Munar mantuvo su servicio en los juegos restantes para ganar el set 6-3. En términos de estadísticas de saque, Jaume Munar tuvo un 68% de primeros servicios, ganando el 72% de los puntos con su primer servicio. Por otro lado, Federico Cina tuvo un 63% de primeros servicios, ganando el 53% de los puntos con su primer servicio. Munar también destacó en los puntos de retorno, ganando un 47% de los puntos de retorno en comparación con el 28% de Cina.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



