Felix Auger-Aliassime 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Dubai Tennis Championships (ATP)

El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a la final del torneo de Dubai Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime (6-4, 6-2) en la semifinal. En el desglose del partido, Medvedev demostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo su saque a lo largo de ambos sets y logrando romper el servicio de Auger-Aliassime en momentos clave de cada set. Los 'breaks' en el décimo juego del primer set y en el cuarto y octavo juego del segundo set fueron decisivos para establecer la ventaja de Medvedev. Además, el ruso mostró una efectividad en su primer servicio y una capacidad para ganar puntos importantes tanto en sus juegos de servicio como en los de retorno. Este resultado refleja la fortaleza de Medvedev en pista dura y subraya su habilidad para controlar el ritmo del partido y aprovechar las oportunidades de 'break'. Su avance a la final del Dubai Tennis Championships promete un emocionante enfrentamiento por el título.



