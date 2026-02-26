Felix Auger-Aliassime 2 - 0 Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Dubai Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de febrero de 2026.





El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a las semifinales del torneo de Dubai Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Jiri Lehecka con un resultado de 6-3, 7-6(7-2) en un tiempo total de juego que sumó 115 minutos. Durante el encuentro, Auger-Aliassime demostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo su saque a lo largo de todo el partido y logrando dos quiebres decisivos en el primer set que le permitieron tomar la delantera. A pesar de enfrentarse a un tie break en el segundo set, Auger-Aliassime logró imponerse, asegurando su lugar en la siguiente ronda del torneo. En términos de estadísticas de saque, Felix Auger-Aliassime presentó un destacado desempeño con un 65% de primeros servicios dentro, ganando el 34% de los puntos jugados en su primer saque y el 13% en su segundo saque. Además, salvó 2 de los puntos de break en contra y logró un total de 15 aces durante el partido, lo que contribuyó significativamente a su victoria. Su habilidad para mantener la presión y ejecutar puntos clave fue evidente, permitiéndole avanzar en el torneo y mantenerse como un fuerte contendiente para el título.



