Felix Auger-Aliassime 0 - 2 Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.





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El tenista polaco Kamil Majchrzak ha avanzado a las semifinales del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4, 6-3 en 1 hora y 8 minutos. En el primer set, Kamil Majchrzak logró romper el servicio de Felix Auger-Aliassime en el décimo juego, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Majchrzak consiguió un break crucial en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set y el partido con un marcador de 6-3. Majchrzak mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 1st Serve Percentage del 68% y ganando el 83% de sus puntos de servicio en el segundo set. Por otro lado, Auger-Aliassime no pudo convertir ningún break point y tuvo un 1st Serve Percentage del 63%.



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