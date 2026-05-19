Felix Auger-Aliassime 2 - 0 Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de mayo de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Vit Kopriva por la vía rápida (7-5, 6-1) en un partido que duró 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Felix Auger-Aliassime logró un break crucial en el duodécimo juego para cerrar el set 7-5. En el segundo set, Auger-Aliassime dominó desde el inicio, consiguiendo tres breaks en total y llevándose el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Auger-Aliassime tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganó el 75% de los puntos con su servicio y cometió solo una doble falta a lo largo del partido.



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