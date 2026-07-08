Flavio Cobolli 0 - 3 Arthur Fery: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de julio de 2026.





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El tenista británico Arthur Fery ha avanzado a las semifinales del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por la vía rápida, con un resultado de 6-4, 7-6, 6-0 en 2 horas y 13 minutos. En el primer set, Arthur Fery logró un break crucial en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero Fery se impuso en el tie-break por 7-4. En el tercer set, Fery dominó completamente, rompiendo el servicio de Cobolli en tres ocasiones para ganar 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque, Arthur Fery tuvo un 62% de efectividad en el primer servicio y ganó el 73% de los puntos con su servicio. Además, acumuló un total de 8 aces y cometió solo 1 doble falta durante el partido.



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