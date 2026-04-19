Flavio Cobolli 0 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de abril de 2026.





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Ben Shelton se ha proclamado campeón del torneo BMW Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en tierra batida en Munich (Germany), tras ganar por la vía rápida al italiano Flavio Cobolli con un resultado de 6-2, 7-5 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró dos 'breaks' sobre el servicio de Flavio Cobolli, lo que le permitió ganar el set con un marcador de 6-2. Shelton mantuvo su servicio en todos los juegos, demostrando solidez en su saque. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, momento en el que Shelton logró un 'break' crucial para ponerse 6-5. Finalmente, Shelton mantuvo su servicio para cerrar el set y el partido con un 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 68% de los puntos con su primer saque y el 43% con su segundo saque. Además, logró 4 aces y cometió 3 dobles faltas.



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