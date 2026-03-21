Francesca Jones 0 - 1 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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Jessica Pegula ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Francesca Jones, quien ha abandonado el partido, con un resultado de 6-1, 3-0 en los treintaidosavos de final.



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