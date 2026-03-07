Gael Monfils 1 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Gael Monfils (6-7, 6-3, 6-4) en una duración total de los sets de 138 minutos. En un partido disputado, Auger-Aliassime logró imponerse a Monfils tras tres sets intensos donde ambos jugadores mostraron un alto nivel de tenis. A pesar de perder el primer set en un tiebreak ajustado, Auger-Aliassime logró recuperarse y ganar los dos siguientes sets, demostrando una gran capacidad de adaptación y resistencia. El servicio jugó un papel crucial en el desarrollo del partido. Felix Auger-Aliassime logró un total de 14 aces y mantuvo un porcentaje de primeros servicios ganados del 52%, mientras que Monfils, a pesar de sus esfuerzos, logró 12 aces con un porcentaje de primeros servicios ganados del 48%. La capacidad de Auger-Aliassime para romper el servicio de Monfils en momentos clave del segundo y tercer set fue determinante para el resultado final del encuentro. Este triunfo permite a Auger-Aliassime avanzar en el torneo y continuar su camino en el BNP Paribas Open, donde buscará seguir demostrando su talento y aspiraciones de ir a las rondas finales.



