Getafe 0 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 0 - 0 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Coliseum, Getafe y Celta de Vigo se enfrentaron en un encuentro que finalizó sin goles, reflejando un empate a cero en el marcador. A pesar de la falta de anotaciones, el partido no estuvo exento de acción, con ambos equipos buscando activamente abrir el marcador. El Celta de Vigo, con una posesión del 62%, mostró una mayor iniciativa en el partido, aunque no fue suficiente para superar la defensa del Getafe. Los remates realizados por ambos equipos, 9 por parte del Getafe y 6 por el Celta de Vigo, junto con las paradas realizadas por los porteros, sugieren que hubo oportunidades, pero ninguna se concretó en gol. La actuación del árbitro Iosu Galech fue notable, amonestando a Martin Satriano del Getafe y a Ilaix Moriba y Borja Iglesias del Celta de Vigo, manteniendo el control del juego sin que se produjeran mayores incidencias. No hubo intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones cruciales. La asistencia de 7,363 espectadores al Coliseum evidencia el interés por este encuentro, aunque al final, ninguno de los dos equipos logró romper el empate, dejando el marcador en un 0-0 final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 0 - CELTA DE VIGO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Kiko (Alex Sancris, min.90), Domingos Duarte (Sebastian Boselli, min.90), Djene, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin (Javier Munoz, min.68), Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Allan Nyom, min.90), Martin Satriano (Adrian Liso, min.77).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui (Javi Rueda, min.77), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Sergio Carreira, min.68), Fer Lopez (Iago Aspas, min.81), Williot Swedberg (Pablo Duran, min.68), Borja Iglesias (Hugo Alvarez, min.77).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez. Amonestó a Martin Satriano (min.35), por parte del GETAFE. Amonestó a Ilaix Moriba (min.19), Borja Iglesias (min.61), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (7,363 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Celta de Vigo Goles 0 0 Remates Fuera 5 2 Remates 9 6 Pases Totales 214 201 Corners 5 3 Faltas 16 12 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 5 4 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 46 31 Ataques Peligrosos 22 6 Centros 17 10 Saques de Banda 18 24 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 5 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 21 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 7 Permanencia Celta 32 21 16 Permanencia Getafe 22 21 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 04/11/2024 LaLiga Celta 1-0 Getafe 11/02/2024 LaLiga Getafe 3-2 Celta









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta 18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/02/2026 14:00 LaLiga Alavés Getafe 15/02/2026 16:15 LaLiga Getafe Villarreal 22/02/2026 19:00 LaLiga Getafe Sevilla









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

