Getafe 0 - 0 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 0 - 0 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Coliseum, Getafe y Celta de Vigo se enfrentaron en un encuentro que finalizó sin goles, reflejando un empate a cero en el marcador. A pesar de la falta de anotaciones, el partido no estuvo exento de acción, con ambos equipos buscando activamente abrir el marcador. El Celta de Vigo, con una posesión del 62%, mostró una mayor iniciativa en el partido, aunque no fue suficiente para superar la defensa del Getafe. Los remates realizados por ambos equipos, 9 por parte del Getafe y 6 por el Celta de Vigo, junto con las paradas realizadas por los porteros, sugieren que hubo oportunidades, pero ninguna se concretó en gol.
La actuación del árbitro Iosu Galech fue notable, amonestando a Martin Satriano del Getafe y a Ilaix Moriba y Borja Iglesias del Celta de Vigo, manteniendo el control del juego sin que se produjeran mayores incidencias. No hubo intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones cruciales. La asistencia de 7,363 espectadores al Coliseum evidencia el interés por este encuentro, aunque al final, ninguno de los dos equipos logró romper el empate, dejando el marcador en un 0-0 final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 0 - CELTA DE VIGO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko (Alex Sancris, min.90), Domingos Duarte (Sebastian Boselli, min.90), Djene, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin (Javier Munoz, min.68), Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Allan Nyom, min.90), Martin Satriano (Adrian Liso, min.77).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui (Javi Rueda, min.77), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza (Sergio Carreira, min.68), Fer Lopez (Iago Aspas, min.81), Williot Swedberg (Pablo Duran, min.68), Borja Iglesias (Hugo Alvarez, min.77).
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez. Amonestó a Martin Satriano (min.35), por parte del GETAFE. Amonestó a Ilaix Moriba (min.19), Borja Iglesias (min.61), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (7,363 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Celta de Vigo
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 2
|Remates
| 9
| 6
|Pases Totales
| 214
| 201
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 16
| 12
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 5
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 46
| 31
|Ataques Peligrosos
| 22
| 6
|Centros
| 17
| 10
|Saques de Banda
| 18
| 24
|Saques de Portería
| 5
| 9
|Tratamientos
| 5
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 21
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|7
| Permanencia
| Celta
| 32
| 21
|16
| Permanencia
| Getafe
| 22
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|04/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Getafe
|11/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Celta
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/02/2026 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Getafe
|15/02/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Villarreal
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Sevilla
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/02/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Osasuna
|14/02/2026 14:00
| LaLiga
| Espanyol
| Celta
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Mallorca