Getafe 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Getafe empató este lunes 1-1 con el Celta de Vigo en el Coliseum, en un partido donde los visitantes dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol. Martin Satriano adelantó a los azulones en el minuto 21, aprovechando una de las pocas ocasiones claras que tuvieron en la primera mitad. Sin embargo, el Celta, que mostró un juego más ofensivo con 15 remates y un 70% de posesión, logró igualar el marcador en el minuto 57 gracias a un gol de Carl Starfelt, asistido por Hugo González. La expulsión de Zaid Abner Romero en el minuto 67 dejó al Getafe con un hombre menos, pero el Celta no pudo capitalizar esta ventaja numérica para llevarse los tres puntos.
Con este resultado, el Getafe se mantiene en la 15ª posición con 4 puntos tras 4 partidos, mientras que el Celta de Vigo, que ya ha disputado 5 encuentros, suma 4 puntos y ocupa el 16º lugar. A pesar de su dominio en el juego, los celestes no lograron salir de la zona baja de la tabla, mientras que el Getafe resistió con un jugador menos para asegurar un punto en casa.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: GETAFE 1 - CELTA DE VIGO 1 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
GETAFE: David Soria; Johan Mojica, Kiko (Andres Garcia, min.8), Nemanja Gudelj, Djene, Zaid Abner Romero; Orel Mangala (Sebastian Boselli, min.90+4), Ramon Terrats (Oscar Lopez, min.90+4), Mario Martin; Enes Unal, Martin Satriano (Ivan Azon, min.73).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Yoel Lago, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui (Couhaib Driouech, min.64), Ilaix Moriba, Miguel Roman, Javi Galan (Javi Rueda, min.64); Iago Aspas (Sergio Carreira, min.64), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.69), Hugo Gonzalez (Ferran Jutgla, min.83).
-GOLES
1-0, min.21: Martin Satriano.
1-1, min.57: Carl Starfelt (Hugo Gonzalez) .
-ÁRBITRO
Cesar Soto, asistido en las bandas por Ruben Becerril y Ignacio Alonso, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Johan Mojica (min.45+6), Zaid Abner Romero (min.55), Ramon Terrats (min.85), y, además expulso por doble amarilla a Zaid Abner Romero (min.67), por parte de GETAFE. Amonestó a Carl Starfelt (min.77), Marcos Alonso (min.85), por parte de CELTA DE VIGO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Coliseum televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Getafe
| Celta de Vigo
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 7
|Remates
| 10
| 15
|Pases Totales
| 254
| 590
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 8
| 9
|Posesión
| 30%
| 70%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 64
| 134
|Ataques Peligrosos
| 24
| 70
|Centros
| 9
| 21
|Saques de Banda
| 11
| 21
|Saques de Portería
| 17
| 9
|Tratamientos
| 5
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 8
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 3
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 4
|3
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Deportivo
| 8
| 4
|6
| Conference League
| Atlético
| 7
| 4
|15
| Permanencia
| Getafe
| 4
| 4
|16
| Permanencia
| Celta
| 3
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 4
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|04/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Getafe
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
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|Fecha
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|13/09/2026 18:30
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| LaLiga
| Getafe
| Malaga
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|13/09/2026 14:00
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|19/09/2026 18:30
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