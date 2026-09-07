Getafe 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Getafe empató este lunes 1-1 con el Celta de Vigo en el Coliseum, en un partido donde los visitantes dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol. Martin Satriano adelantó a los azulones en el minuto 21, aprovechando una de las pocas ocasiones claras que tuvieron en la primera mitad. Sin embargo, el Celta, que mostró un juego más ofensivo con 15 remates y un 70% de posesión, logró igualar el marcador en el minuto 57 gracias a un gol de Carl Starfelt, asistido por Hugo González. La expulsión de Zaid Abner Romero en el minuto 67 dejó al Getafe con un hombre menos, pero el Celta no pudo capitalizar esta ventaja numérica para llevarse los tres puntos.

Con este resultado, el Getafe se mantiene en la 15ª posición con 4 puntos tras 4 partidos, mientras que el Celta de Vigo, que ya ha disputado 5 encuentros, suma 4 puntos y ocupa el 16º lugar. A pesar de su dominio en el juego, los celestes no lograron salir de la zona baja de la tabla, mientras que el Getafe resistió con un jugador menos para asegurar un punto en casa.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: GETAFE 1 - CELTA DE VIGO 1 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

GETAFE: David Soria; Johan Mojica, Kiko (Andres Garcia, min.8), Nemanja Gudelj, Djene, Zaid Abner Romero; Orel Mangala (Sebastian Boselli, min.90+4), Ramon Terrats (Oscar Lopez, min.90+4), Mario Martin; Enes Unal, Martin Satriano (Ivan Azon, min.73).CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Yoel Lago, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui (Couhaib Driouech, min.64), Ilaix Moriba, Miguel Roman, Javi Galan (Javi Rueda, min.64); Iago Aspas (Sergio Carreira, min.64), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.69), Hugo Gonzalez (Ferran Jutgla, min.83).

-GOLES

1-0, min.21: Martin Satriano.1-1, min.57: Carl Starfelt (Hugo Gonzalez) .

-ÁRBITRO

Cesar Soto, asistido en las bandas por Ruben Becerril y Ignacio Alonso, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Johan Mojica (min.45+6), Zaid Abner Romero (min.55), Ramon Terrats (min.85), y, además expulso por doble amarilla a Zaid Abner Romero (min.67), por parte de GETAFE. Amonestó a Carl Starfelt (min.77), Marcos Alonso (min.85), por parte de CELTA DE VIGO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Coliseum televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Getafe Celta de Vigo Goles 1 1 Remates Fuera 6 7 Remates 10 15 Pases Totales 254 590 Corners 3 5 Faltas 8 9 Posesión 30% 70% Tiros Bloqueados 2 5 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 64 134 Ataques Peligrosos 24 70 Centros 9 21 Saques de Banda 11 21 Saques de Portería 17 9 Tratamientos 5 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 12 8 Paradas 2 1 Contra Golpes 3 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 4 3 Champions Real Madrid 9 4 4 Champions Betis 9 4 5 Europa League Deportivo 8 4 6 Conference League Atlético 7 4 15 Permanencia Getafe 4 4 16 Permanencia Celta 3 5 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Valencia 1 4

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 04/11/2024 LaLiga Celta 1-0 Getafe

Últimos Resultados de Getafe

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Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta

Próximos partidos de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/09/2026 18:30 LaLiga Getafe Deportivo 17/09/2026 19:00 LaLiga Betis Getafe 20/09/2026 14:00 LaLiga Getafe Malaga

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