Getafe 0 - 2 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo se impuso este domingo por 0-2 al Getafe en el Coliseum, en un duelo donde los visitantes aprovecharon sus oportunidades de gol para llevarse los tres puntos. Sergio Camello adelantó a los franjirrojos en el minuto 38, y Randy Nteka sentenció el encuentro en el 73', tras una asistencia de Gerard Gumbau. A pesar de que el Getafe tuvo más posesión y generó más ataques peligrosos, no pudo concretar sus oportunidades, incluyendo un penalti fallado por Mauro Arambarri en el minuto 64. El Rayo, con esta victoria, se mantiene en la undécima posición de la tabla, mientras que el Getafe sigue séptimo, empatado a puntos con el Athletic Bilbao.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 0 - RAYO VALLECANO 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Davinchi (Abu Kamara, min.46); Adrian Liso (Diego Rico, min.90+7), Luis Milla (Javier Munoz, min.79), Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Borja Mayoral, min.79), Martin Satriano.



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Gerard Gumbau (Oscar Valentin, min.90+1), Jorge de Frutos (Unai Lopez, min.68), Sergio Camello (Randy Nteka, min.70), Alfonso Espino (Pep Chavarria, min.68), Alexandre Zurawski (Andrei Ratiu, min.68).



--GOLES.

0-1, min.38: Sergio Camello.

0-2, min.73: Randy Nteka (Gerard Gumbau) .

Penalty fallado por Mauro Arambarri del Getafe en el minuto 64 .





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Judit Romano, en el VAR: Carlos del Cerro y Javier Iglesias. Amonestó a Domingos Duarte (min.44), Luis Vazquez (min.46), Abdelkabir Abqar (min.55), por parte del GETAFE. Amonestó a Alexandre Zurawski (min.29), Pathe Ciss (min.50), Augusto Batalla (min.61), Nobel Mendy (min.85), Randy Nteka (min.90+1), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.29: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Rayo.



Min.30: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.



Min.45(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Rayo.



Min.45(+4) : Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.



Min.63: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión del VAR, un posible penalti para el Getafe.



Min.63: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Getafe!





--ESTADIO.

Coliseum (7,693 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Rayo Vallecano Goles 0 2 Remates Fuera 7 3 Remates 10 10 Pases Totales 285 245 Corners 4 1 Faltas 7 22 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 101 76 Ataques Peligrosos 53 15 Centros 18 4 Saques de Banda 37 21 Saques de Portería 5 15 Tratamientos 3 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 24 8 Paradas 4 2 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Celta 47 34 7 Permanencia Getafe 44 34 11 Permanencia Rayo 42 34 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe 24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo 13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 10/05/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Getafe 13/05/2026 21:30 LaLiga Getafe Mallorca 17/05/2026 19:00 LaLiga Elche Getafe









-Próximos partidos del Rayo.

