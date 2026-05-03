Getafe 0 - 2 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo se impuso este domingo por 0-2 al Getafe en el Coliseum, en un duelo donde los visitantes aprovecharon sus oportunidades de gol para llevarse los tres puntos. Sergio Camello adelantó a los franjirrojos en el minuto 38, y Randy Nteka sentenció el encuentro en el 73', tras una asistencia de Gerard Gumbau. A pesar de que el Getafe tuvo más posesión y generó más ataques peligrosos, no pudo concretar sus oportunidades, incluyendo un penalti fallado por Mauro Arambarri en el minuto 64. El Rayo, con esta victoria, se mantiene en la undécima posición de la tabla, mientras que el Getafe sigue séptimo, empatado a puntos con el Athletic Bilbao.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 0 - RAYO VALLECANO 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Davinchi (Abu Kamara, min.46); Adrian Liso (Diego Rico, min.90+7), Luis Milla (Javier Munoz, min.79), Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Borja Mayoral, min.79), Martin Satriano.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Nobel Mendy, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd; Pathe Ciss, Gerard Gumbau (Oscar Valentin, min.90+1), Jorge de Frutos (Unai Lopez, min.68), Sergio Camello (Randy Nteka, min.70), Alfonso Espino (Pep Chavarria, min.68), Alexandre Zurawski (Andrei Ratiu, min.68).
--GOLES.
0-1, min.38: Sergio Camello.
0-2, min.73: Randy Nteka (Gerard Gumbau) .
Penalty fallado por Mauro Arambarri del Getafe en el minuto 64 .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Judit Romano, en el VAR: Carlos del Cerro y Javier Iglesias. Amonestó a Domingos Duarte (min.44), Luis Vazquez (min.46), Abdelkabir Abqar (min.55), por parte del GETAFE. Amonestó a Alexandre Zurawski (min.29), Pathe Ciss (min.50), Augusto Batalla (min.61), Nobel Mendy (min.85), Randy Nteka (min.90+1), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.29: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Rayo.
Min.30: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
Min.45(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Rayo.
Min.45(+4) : Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
Min.63: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión del VAR, un posible penalti para el Getafe.
Min.63: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Getafe!
--ESTADIO.
Coliseum (7,693 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Rayo Vallecano
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 3
|Remates
| 10
| 10
|Pases Totales
| 285
| 245
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 7
| 22
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 101
| 76
|Ataques Peligrosos
| 53
| 15
|Centros
| 18
| 4
|Saques de Banda
| 37
| 21
|Saques de Portería
| 5
| 15
|Tratamientos
| 3
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 24
| 8
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Celta
| 47
| 34
|7
| Permanencia
| Getafe
| 44
| 34
|11
| Permanencia
| Rayo
| 42
| 34
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|02/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Getafe
|24/08/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Rayo
|13/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/05/2026 18:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Getafe
|13/05/2026 21:30
| LaLiga
| Getafe
| Mallorca
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Getafe
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/05/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Girona
|14/05/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Rayo
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Villarreal