Getafe 1 - 2 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 1 - 2 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 9 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Coliseum, el Getafe cayó derrotado por 1-2 ante la Real Sociedad en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha por la posesión del balón. La Real Sociedad, con un mayor control del juego reflejado en un 58% de posesión y un total de 11 remates, frente a los 7 del Getafe, logró imponerse gracias a los goles de Brais Mendez en el minuto 36 y de Jon Aramburu en el tiempo añadido, este último asistido por Takefusa Kubo. El Getafe, que no se dio por vencido en ningún momento, encontró su recompensa en el minuto 90 con un gol de Juanmi, asistido por Mauro Arambarri, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final.
El encuentro estuvo dirigido por Francisco Jose Hernandez, que tuvo que intervenir en momentos clave, mostrando tarjetas amarillas a Allan Nyom e Ismael Bekhoucha del Getafe, y a Jon Aramburu de la Real Sociedad, manteniendo el juego limpio y el orden en el campo. A pesar de las oportunidades y el esfuerzo de ambos equipos, no hubo incidencias destacables en las que el VAR cambiara decisiones del árbitro, lo que permitió que el juego fluyera con normalidad. La victoria permite a la Real Sociedad sumar tres puntos importantes, mientras que el Getafe deberá reevaluar su estrategia para los próximos encuentros.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 1 - REAL SOCIEDAD 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Diego Rico, Allan Nyom, Kiko, Juan Iglesias (Ismael Bekhoucha, min.78); Alejandro Mestanza (Alex Sancris, min.57), Javier Munoz (Joselu Perez, min.78), Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso (Juanmi, min.57), Mario Martin (Jorge Montes, min.64).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.84); Takefusa Kubo, Benat Turrientes (Jon Gorrotxategi, min.65), Carlos Soler (Pablo Marin, min.83), Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea, min.58); Brais Mendez (Luka Sucic, min.58), Mikel Oyarzabal.
--GOLES.
0-1, min.36: Brais Mendez.
1-1, min.90: Juanmi (Mauro Arambarri) .
1-2, min.90(+6): Jon Aramburu (Takefusa Kubo) .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Luis Mario Milla. Amonestó a Allan Nyom (min.22), Ismael Bekhoucha (min.90+2), por parte del GETAFE. Amonestó a Jon Aramburu (min.63), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (7,497 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 5
|Remates
| 7
| 11
|Pases Totales
| 139
| 276
|Corners
| 2
| 4
|Faltas
| 15
| 14
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 4
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 110
| 118
|Ataques Peligrosos
| 25
| 64
|Centros
| 9
| 17
|Saques de Banda
| 19
| 23
|Saques de Portería
| 10
| 10
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 19
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 38
| 17
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 18
|10
| Permanencia
| Real Sociedad
| 21
| 19
|11
| Permanencia
| Getafe
| 21
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 16
| 18
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 12
| 18
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|26/01/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Getafe
|01/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Real Sociedad
|21/04/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Real Sociedad
|24/09/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 4-3
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/01/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Valencia
|26/01/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Getafe
|01/02/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Celta
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/01/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Barcelona
|25/01/2026 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Celta
|01/02/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Sociedad