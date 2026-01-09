Getafe 1 - 2 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 1 - 2 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Coliseum, el Getafe cayó derrotado por 1-2 ante la Real Sociedad en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha por la posesión del balón. La Real Sociedad, con un mayor control del juego reflejado en un 58% de posesión y un total de 11 remates, frente a los 7 del Getafe, logró imponerse gracias a los goles de Brais Mendez en el minuto 36 y de Jon Aramburu en el tiempo añadido, este último asistido por Takefusa Kubo. El Getafe, que no se dio por vencido en ningún momento, encontró su recompensa en el minuto 90 con un gol de Juanmi, asistido por Mauro Arambarri, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final. El encuentro estuvo dirigido por Francisco Jose Hernandez, que tuvo que intervenir en momentos clave, mostrando tarjetas amarillas a Allan Nyom e Ismael Bekhoucha del Getafe, y a Jon Aramburu de la Real Sociedad, manteniendo el juego limpio y el orden en el campo. A pesar de las oportunidades y el esfuerzo de ambos equipos, no hubo incidencias destacables en las que el VAR cambiara decisiones del árbitro, lo que permitió que el juego fluyera con normalidad. La victoria permite a la Real Sociedad sumar tres puntos importantes, mientras que el Getafe deberá reevaluar su estrategia para los próximos encuentros.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 1 - REAL SOCIEDAD 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Diego Rico, Allan Nyom, Kiko, Juan Iglesias (Ismael Bekhoucha, min.78); Alejandro Mestanza (Alex Sancris, min.57), Javier Munoz (Joselu Perez, min.78), Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso (Juanmi, min.57), Mario Martin (Jorge Montes, min.64).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.84); Takefusa Kubo, Benat Turrientes (Jon Gorrotxategi, min.65), Carlos Soler (Pablo Marin, min.83), Goncalo Guedes (Ander Barrenetxea, min.58); Brais Mendez (Luka Sucic, min.58), Mikel Oyarzabal.



--GOLES.

0-1, min.36: Brais Mendez.

1-1, min.90: Juanmi (Mauro Arambarri) .

1-2, min.90(+6): Jon Aramburu (Takefusa Kubo) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Luis Mario Milla. Amonestó a Allan Nyom (min.22), Ismael Bekhoucha (min.90+2), por parte del GETAFE. Amonestó a Jon Aramburu (min.63), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (7,497 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Real Sociedad Goles 1 2 Remates Fuera 3 5 Remates 7 11 Pases Totales 139 276 Corners 2 4 Faltas 15 14 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 1 1 Fueras de Juego 4 3 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 110 118 Ataques Peligrosos 25 64 Centros 9 17 Saques de Banda 19 23 Saques de Portería 10 10 Tratamientos 3 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 19 Paradas 3 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 18 10 Permanencia Real Sociedad 21 19 11 Permanencia Getafe 21 19 18 Descenso Valencia 16 18 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 12 18



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 26/01/2025 LaLiga Real Sociedad 0-3 Getafe 01/09/2024 LaLiga Getafe 0-0 Real Sociedad 21/04/2024 LaLiga Getafe 1-1 Real Sociedad 24/09/2023 LaLiga Real Sociedad 4-3 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/01/2026 14:00 LaLiga Getafe Valencia 26/01/2026 21:00 LaLiga Girona Getafe 01/02/2026 19:00 LaLiga Getafe Celta









-Próximos partidos del Real Sociedad.

