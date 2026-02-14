Getafe 2 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 2 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Getafe 2 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 18:19
Seguir en

Madrid, 14 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Coliseum, el Getafe se impuso por 2-1 al Villarreal en un encuentro marcado por la intervención del VAR que resultó decisiva para el desarrollo del partido. Tras una revisión por parte del equipo arbitral en el minuto 39, se concedió un penalti a favor del Getafe, que Mauro Arambarri transformó eficazmente, abriendo el marcador. Este momento fue crucial, pues cambió la dinámica del juego, permitiendo al Getafe tomar la delantera. A pesar de un dominio más claro del balón por parte del Villarreal, con un 56% de posesión y un mayor número de remates, fue el Getafe quien supo aprovechar sus oportunidades, ampliando su ventaja en el minuto 53 gracias a un gol de Martin Satriano, asistido por Juan Iglesias. El Villarreal, pese a su esfuerzo y a tener una mayor iniciativa en ataque reflejada en sus 8 remates, solo logró materializar una de sus oportunidades en el minuto 76, cuando Georges Mikautadze anotó, reduciendo la distancia en el marcador. Sin embargo, no fue suficiente para cambiar el resultado final del partido. La actuación del VAR fue determinante al otorgar el penalti que abrió el marcador a favor del Getafe, siendo este un punto de inflexión que influyó directamente en el resultado final. Este triunfo permite al Getafe sumar tres puntos importantes en su lucha por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Villarreal, pese a la derrota, mantiene su posición en la parte alta de la tabla, aunque no logra acercarse a los puestos de clasificación directa para la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE 2 - VILLAREAL 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko (Sebastian Boselli, min.86), Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene (Javier Munoz, min.80), Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Adrian Liso, min.81), Martin Satriano (Allan Nyom, min.90+2).

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.78), Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan (Georges Mikautadze, min.65), Daniel Parejo (Santi Comesana, min.65), Pape Gueye, Hugo Lopez (Ayoze Perez, min.46); Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.

--GOLES.
1-0, min.41: Mauro Arambarri, de penalti.
2-0, min.53: Martin Satriano (Juan Iglesias) .
2-1, min.76: Georges Mikautadze.


--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Jorge Figueroa y Victor Garcia. Amonestó a Zaid Abner Romero (min.35), por parte del GETAFE. Amonestó a Renato Veiga (min.39), Santiago Mourino (min.49), Tani Oluwaseyi (min.86), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.39: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Getafe.

Min.39: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Getafe.


--ESTADIO.
Coliseum televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Getafe Villareal
Goles 2 1
Remates Fuera 2 4
Remates 5 8
Pases Totales 268 355
Corners 3 4
Faltas 21 18
Posesión 44% 56%
Tiros Bloqueados 1 3
Fueras de Juego 1 2
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 74 77
Ataques Peligrosos 57 29
Centros 10 9
Saques de Banda 24 31
Saques de Portería 6 4
Tratamientos 1 0
Sustituciones 4 4
Tiros de Falta 20 22
Paradas 0 0
Contra Golpes 0 0



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 58 23
2 Champions Real Madrid 57 23
3 Champions Atlético 45 23
4 Champions Villarreal 45 23
5 Europa League Betis 38 23
6 Conference League Espanyol 35 24
10 Permanencia Getafe 29 24
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 22
20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/03/2025 LaLiga Getafe 1-2 Villarreal
20/10/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe
16/02/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal
28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/02/2026 14:00 LaLiga Getafe Sevilla
02/03/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Getafe
07/03/2026 14:00 LaLiga Getafe Betis




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
18/02/2026 20:00 LaLiga Levante Villarreal
22/02/2026 21:00 LaLiga Villarreal Valencia
28/02/2026 16:15 LaLiga Barcelona Villarreal


Contador

Contenido patrocinado