Getafe 2 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 2 - 1 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Coliseum, el Getafe se impuso por 2-1 al Villarreal en un encuentro marcado por la intervención del VAR que resultó decisiva para el desarrollo del partido. Tras una revisión por parte del equipo arbitral en el minuto 39, se concedió un penalti a favor del Getafe, que Mauro Arambarri transformó eficazmente, abriendo el marcador. Este momento fue crucial, pues cambió la dinámica del juego, permitiendo al Getafe tomar la delantera. A pesar de un dominio más claro del balón por parte del Villarreal, con un 56% de posesión y un mayor número de remates, fue el Getafe quien supo aprovechar sus oportunidades, ampliando su ventaja en el minuto 53 gracias a un gol de Martin Satriano, asistido por Juan Iglesias.
El Villarreal, pese a su esfuerzo y a tener una mayor iniciativa en ataque reflejada en sus 8 remates, solo logró materializar una de sus oportunidades en el minuto 76, cuando Georges Mikautadze anotó, reduciendo la distancia en el marcador. Sin embargo, no fue suficiente para cambiar el resultado final del partido. La actuación del VAR fue determinante al otorgar el penalti que abrió el marcador a favor del Getafe, siendo este un punto de inflexión que influyó directamente en el resultado final. Este triunfo permite al Getafe sumar tres puntos importantes en su lucha por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Villarreal, pese a la derrota, mantiene su posición en la parte alta de la tabla, aunque no logra acercarse a los puestos de clasificación directa para la Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 2 - VILLAREAL 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko (Sebastian Boselli, min.86), Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene (Javier Munoz, min.80), Mauro Arambarri; Luis Vazquez (Adrian Liso, min.81), Martin Satriano (Allan Nyom, min.90+2).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.78), Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan (Georges Mikautadze, min.65), Daniel Parejo (Santi Comesana, min.65), Pape Gueye, Hugo Lopez (Ayoze Perez, min.46); Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.
--GOLES.
1-0, min.41: Mauro Arambarri, de penalti.
2-0, min.53: Martin Satriano (Juan Iglesias) .
2-1, min.76: Georges Mikautadze.
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Jorge Figueroa y Victor Garcia. Amonestó a Zaid Abner Romero (min.35), por parte del GETAFE. Amonestó a Renato Veiga (min.39), Santiago Mourino (min.49), Tani Oluwaseyi (min.86), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.39: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Getafe.
Min.39: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Getafe.
--ESTADIO.
Coliseum televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Villareal
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 4
|Remates
| 5
| 8
|Pases Totales
| 268
| 355
|Corners
| 3
| 4
|Faltas
| 21
| 18
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 74
| 77
|Ataques Peligrosos
| 57
| 29
|Centros
| 10
| 9
|Saques de Banda
| 24
| 31
|Saques de Portería
| 6
| 4
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 4
| 4
|Tiros de Falta
| 20
| 22
|Paradas
| 0
| 0
|Contra Golpes
| 0
| 0
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 57
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 23
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|10
| Permanencia
| Getafe
| 29
| 24
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|16/02/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/02/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Sevilla
|02/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Getafe
|07/03/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Betis
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/02/2026 20:00
| LaLiga
| Levante
| Villarreal
|22/02/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Valencia
|28/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Villarreal