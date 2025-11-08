Girona 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona se impuso por la mínima diferencia al Deportivo Alavés en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego. El único gol del partido llegó en el minuto 16 por obra de Viktor Tsigankov, asistido por Bryan Gil, lo que fue suficiente para que el equipo local se llevara los tres puntos. A pesar de los esfuerzos del Alavés por igualar el marcador, incluido un gol anulado a Antonio Blanco en el minuto 53 tras la intervención del VAR por fuera de juego, no lograron penetrar la sólida defensa del Girona. Este resultado deja al Girona con una lucha continua por salir de las posiciones de descenso, mientras que el Alavés se mantiene en la parte media de la tabla sin poder asegurar su posición en competiciones europeas. El partido estuvo caracterizado por una disputa equilibrada en posesión de balón, donde el Girona tuvo un ligero dominio con un 52% frente al 48% del Alavés. Ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, reflejado en los remates totales donde el Alavés intentó 12 veces contra 9 del Girona. La actuación del VAR fue crucial al anular un gol que hubiera cambiado el rumbo del encuentro para el Alavés, manteniendo así el marcador a favor del equipo local. Este triunfo es vital para el Girona en su esfuerzo por mejorar su situación en la tabla y alejarse de la zona de descenso, mientras que el Deportivo Alavés deberá reevaluar su estrategia para los próximos encuentros si desea escalar posiciones.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov (Hugo Rincon, min.85), Axel Witsel (Jhon Solis, min.85), Ivan Martin, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.71), Bryan Gil (Joel Roca, min.63), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.71).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez (Pablo Ibanez, min.88); Calebe (Abderrahman Rebbach, min.46), Antonio Blanco, Denis Suarez (Diego Morcillo, min.81), Carles Alena (Carlos Vicente, min.46); Mariano Diaz (Jon Guridi, min.46), Antonio Martinez.



--GOLES.

1-0, min.16: Viktor Tsigankov (Bryan Gil) .

Gol anulado a Antonio Blanco del Alavés en el minuto 53 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Mario Melero y Daniel Trujillo. por parte del GIRONA. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.56), Denis Suarez (min.69), Carlos Vicente (min.85), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.53: ¡G O O O O O L! ¡El Deportivo Alavés anota! Antonio Blanco está en la lista de anotadores.



Min.54: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Deportivo Alavés.



Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para Girona.



Min.90(+1) : REVISIÓN DEL VAR CONCLUIDA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.55: ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para el Deportivo Alavés es anulado debido a fuera de juego.





--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Deportivo Alavés Goles 1 0 Remates Fuera 4 6 Remates 9 12 Pases Totales 504 463 Corners 6 1 Faltas 7 13 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 110 76 Ataques Peligrosos 62 41 Centros 11 4 Saques de Banda 12 17 Saques de Portería 4 5 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 8 Paradas 4 1 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 8 Permanencia Alavés 15 12 16 Permanencia Girona 10 12 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 05/04/2025 LaLiga Girona 0-1 Alavés 11/01/2025 LaLiga Alavés 0-1 Girona 10/05/2024 LaLiga Alavés 2-2 Girona 18/12/2023 LaLiga Girona 3-0 Alavés









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/11/2025 16:15 LaLiga Betis Girona 30/11/2025 21:00 LaLiga Girona Real Madrid 07/12/2025 14:00 LaLiga Elche Girona









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

