Girona 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona se impuso por la mínima diferencia al Deportivo Alavés en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego. El único gol del partido llegó en el minuto 16 por obra de Viktor Tsigankov, asistido por Bryan Gil, lo que fue suficiente para que el equipo local se llevara los tres puntos. A pesar de los esfuerzos del Alavés por igualar el marcador, incluido un gol anulado a Antonio Blanco en el minuto 53 tras la intervención del VAR por fuera de juego, no lograron penetrar la sólida defensa del Girona. Este resultado deja al Girona con una lucha continua por salir de las posiciones de descenso, mientras que el Alavés se mantiene en la parte media de la tabla sin poder asegurar su posición en competiciones europeas.
El partido estuvo caracterizado por una disputa equilibrada en posesión de balón, donde el Girona tuvo un ligero dominio con un 52% frente al 48% del Alavés. Ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, reflejado en los remates totales donde el Alavés intentó 12 veces contra 9 del Girona. La actuación del VAR fue crucial al anular un gol que hubiera cambiado el rumbo del encuentro para el Alavés, manteniendo así el marcador a favor del equipo local. Este triunfo es vital para el Girona en su esfuerzo por mejorar su situación en la tabla y alejarse de la zona de descenso, mientras que el Deportivo Alavés deberá reevaluar su estrategia para los próximos encuentros si desea escalar posiciones.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov (Hugo Rincon, min.85), Axel Witsel (Jhon Solis, min.85), Ivan Martin, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.71), Bryan Gil (Joel Roca, min.63), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.71).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez (Pablo Ibanez, min.88); Calebe (Abderrahman Rebbach, min.46), Antonio Blanco, Denis Suarez (Diego Morcillo, min.81), Carles Alena (Carlos Vicente, min.46); Mariano Diaz (Jon Guridi, min.46), Antonio Martinez.
--GOLES.
1-0, min.16: Viktor Tsigankov (Bryan Gil) .
Gol anulado a Antonio Blanco del Alavés en el minuto 53 .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Mario Melero y Daniel Trujillo. por parte del GIRONA. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.56), Denis Suarez (min.69), Carlos Vicente (min.85), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.53: ¡G O O O O O L! ¡El Deportivo Alavés anota! Antonio Blanco está en la lista de anotadores.
Min.54: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Deportivo Alavés.
Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para Girona.
Min.90(+1) : REVISIÓN DEL VAR CONCLUIDA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.55: ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para el Deportivo Alavés es anulado debido a fuera de juego.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Deportivo Alavés
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 6
|Remates
| 9
| 12
|Pases Totales
| 504
| 463
|Corners
| 6
| 1
|Faltas
| 7
| 13
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 110
| 76
|Ataques Peligrosos
| 62
| 41
|Centros
| 11
| 4
|Saques de Banda
| 12
| 17
|Saques de Portería
| 4
| 5
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 8
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 11
|8
| Permanencia
| Alavés
| 15
| 12
|16
| Permanencia
| Girona
| 10
| 12
|18
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|05/04/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Alavés
|11/01/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Girona
|10/05/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|18/12/2023
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2025 16:15
| LaLiga
| Betis
| Girona
|30/11/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Real Madrid
|07/12/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Girona
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/11/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Celta
|29/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Alavés
|06/12/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Real Sociedad