Girona 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Girona 1 - 0 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Girona 1 - 0 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 8 noviembre 2025 15:55

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Municipal de Montilivi, el Girona se impuso por la mínima diferencia al Deportivo Alavés en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha por el control del juego. El único gol del partido llegó en el minuto 16 por obra de Viktor Tsigankov, asistido por Bryan Gil, lo que fue suficiente para que el equipo local se llevara los tres puntos. A pesar de los esfuerzos del Alavés por igualar el marcador, incluido un gol anulado a Antonio Blanco en el minuto 53 tras la intervención del VAR por fuera de juego, no lograron penetrar la sólida defensa del Girona. Este resultado deja al Girona con una lucha continua por salir de las posiciones de descenso, mientras que el Alavés se mantiene en la parte media de la tabla sin poder asegurar su posición en competiciones europeas. El partido estuvo caracterizado por una disputa equilibrada en posesión de balón, donde el Girona tuvo un ligero dominio con un 52% frente al 48% del Alavés. Ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, reflejado en los remates totales donde el Alavés intentó 12 veces contra 9 del Girona. La actuación del VAR fue crucial al anular un gol que hubiera cambiado el rumbo del encuentro para el Alavés, manteniendo así el marcador a favor del equipo local. Este triunfo es vital para el Girona en su esfuerzo por mejorar su situación en la tabla y alejarse de la zona de descenso, mientras que el Deportivo Alavés deberá reevaluar su estrategia para los próximos encuentros si desea escalar posiciones.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov (Hugo Rincon, min.85), Axel Witsel (Jhon Solis, min.85), Ivan Martin, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.71), Bryan Gil (Joel Roca, min.63), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.71).

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez (Pablo Ibanez, min.88); Calebe (Abderrahman Rebbach, min.46), Antonio Blanco, Denis Suarez (Diego Morcillo, min.81), Carles Alena (Carlos Vicente, min.46); Mariano Diaz (Jon Guridi, min.46), Antonio Martinez.

--GOLES.
1-0, min.16: Viktor Tsigankov (Bryan Gil) .
Gol anulado a Antonio Blanco del Alavés en el minuto 53 .


--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Mario Melero y Daniel Trujillo. por parte del GIRONA. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.56), Denis Suarez (min.69), Carlos Vicente (min.85), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.53: ¡G O O O O O L! ¡El Deportivo Alavés anota! Antonio Blanco está en la lista de anotadores.

Min.54: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Deportivo Alavés.

Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para Girona.

Min.90(+1) : REVISIÓN DEL VAR CONCLUIDA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.

Min.55: ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para el Deportivo Alavés es anulado debido a fuera de juego.


--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Girona Deportivo Alavés
Goles 1 0
Remates Fuera 4 6
Remates 9 12
Pases Totales 504 463
Corners 6 1
Faltas 7 13
Posesión 52% 48%
Tiros Bloqueados 3 2
Fueras de Juego 1 3
Tarjetas Amarillas 0 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 110 76
Ataques Peligrosos 62 41
Centros 11 4
Saques de Banda 12 17
Saques de Portería 4 5
Tratamientos 0 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 16 8
Paradas 4 1
Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 30 11
2 Champions Barcelona 25 11
3 Champions Villarreal 23 11
4 Champions Atlético 22 11
5 Europa League Betis 19 11
6 Conference League Espanyol 18 11
8 Permanencia Alavés 15 12
16 Permanencia Girona 10 12
18 Descenso Mallorca 9 11
19 Descenso Valencia 9 11
20 Descenso Real Oviedo 8 11



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
05/04/2025 LaLiga Girona 0-1 Alavés
11/01/2025 LaLiga Alavés 0-1 Girona
10/05/2024 LaLiga Alavés 2-2 Girona
18/12/2023 LaLiga Girona 3-0 Alavés




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/11/2025 16:15 LaLiga Betis Girona
30/11/2025 21:00 LaLiga Girona Real Madrid
07/12/2025 14:00 LaLiga Elche Girona




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/11/2025 14:00 LaLiga Alavés Celta
29/11/2025 16:15 LaLiga Barcelona Alavés
06/12/2025 16:15 LaLiga Alavés Real Sociedad


Contador

Contenido patrocinado