Girona 2 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de octubre de 2025.
El Girona se impuso al Valencia en un partido marcado por dos expulsiones en los minutos finales. Vladyslav Vanat abrió el marcador en el minuto 18, Diego Lopez empató para los visitantes en el minuto 57, y Arnau Martinez sentenció el encuentro en el minuto 63. El partido tuvo un punto de inflexión con la expulsión de Ivan Martin en el minuto 80, lo que condicionó las opciones del Valencia. Los locales dominaron el encuentro con mayor posesión de balón (56%) y más remates (18 por 4), con Arnaut Danjuma siendo el jugador más participativo en ataque por parte del conjunto valencianista.
Las estadísticas reflejaron el dominio del Girona, con más ataques (120 frente a 72), ataques peligrosos (45 por 32) y un mayor control del juego. El partido se complicó aún más para el Valencia con la expulsión de Alejandro Frances en el tiempo de descuento, certificando la victoria local. En el aspecto disciplinario, el Girona acumuló 4 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas, mientras que el Valencia solo vio una amonestación.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GIRONA 2 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances (Hugo Rincon, min.23), Vitor Reis, Daley Blind; Arnau Martinez, Ivan Martin, Axel Witsel, Alex Moreno; Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.68), Yaser Asprilla (Lass Kourouma, min.83), Cristian Portu (Bryan Gil, min.83).
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Largie Ramazani, min.72), Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby (Jose Copete, min.6), Jesus Vazquez; Luis Rioja, Baptiste Santamaria (Javier Guerra, min.46), Pepelu, Diego Lopez (Daniel Raba, min.83); Arnaut Danjuma, Lucas Beltran (Hugo Duro, min.72).
--GOLES.
1-0, min.18: Vladyslav Vanat.
1-1, min.57: Diego Lopez (Arnaut Danjuma) .
2-1, min.63: Arnau Martinez.
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Pablo Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Vitor Reis (min.45+1), Ivan Martin (min.57), Cristian Portu (min.83), Arnau Martinez (min.90+6), y, además expulso por doble amarilla a Ivan Martin (min.80), y, además expulsó con tarjeta roja Alejandro Frances (min.90+6), por parte del GIRONA. Amonestó a Luis Rioja (min.55), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.19: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Girona.
Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Girona.
Min.20: GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Girona se mantiene.
Min.67: GOL EN PIE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Girona se mantiene.
--ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (10,867 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Girona
| Valencia
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 0
| 8
|Remates
| 4
| 18
|Pases Totales
| 270
| 239
|Corners
| 0
| 7
|Faltas
| 13
| 12
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 4
|Fueras de Juego
| 5
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 1
|Tarjetas Rojas
| 2
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 72
| 120
|Ataques Peligrosos
| 32
| 45
|Centros
| 9
| 17
|Saques de Banda
| 14
| 17
|Saques de Portería
| 9
| 4
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 18
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Atlético
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Betis
| 12
| 7
|14
| Permanencia
| Valencia
| 8
| 8
|16
| Permanencia
| Girona
| 6
| 8
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|15/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Valencia
|21/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Girona
|19/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-3
| Girona
|02/12/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/10/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Girona
|25/10/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Real Oviedo
|31/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Girona
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/10/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Valencia
|25/10/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Villarreal
|01/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Valencia