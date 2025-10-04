Girona 2 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Girona se impuso al Valencia en un partido marcado por dos expulsiones en los minutos finales. Vladyslav Vanat abrió el marcador en el minuto 18, Diego Lopez empató para los visitantes en el minuto 57, y Arnau Martinez sentenció el encuentro en el minuto 63. El partido tuvo un punto de inflexión con la expulsión de Ivan Martin en el minuto 80, lo que condicionó las opciones del Valencia. Los locales dominaron el encuentro con mayor posesión de balón (56%) y más remates (18 por 4), con Arnaut Danjuma siendo el jugador más participativo en ataque por parte del conjunto valencianista.

Las estadísticas reflejaron el dominio del Girona, con más ataques (120 frente a 72), ataques peligrosos (45 por 32) y un mayor control del juego. El partido se complicó aún más para el Valencia con la expulsión de Alejandro Frances en el tiempo de descuento, certificando la victoria local. En el aspecto disciplinario, el Girona acumuló 4 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas, mientras que el Valencia solo vio una amonestación.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GIRONA 2 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances (Hugo Rincon, min.23), Vitor Reis, Daley Blind; Arnau Martinez, Ivan Martin, Axel Witsel, Alex Moreno; Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.68), Yaser Asprilla (Lass Kourouma, min.83), Cristian Portu (Bryan Gil, min.83).



VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Largie Ramazani, min.72), Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby (Jose Copete, min.6), Jesus Vazquez; Luis Rioja, Baptiste Santamaria (Javier Guerra, min.46), Pepelu, Diego Lopez (Daniel Raba, min.83); Arnaut Danjuma, Lucas Beltran (Hugo Duro, min.72).



--GOLES.

1-0, min.18: Vladyslav Vanat.

1-1, min.57: Diego Lopez (Arnaut Danjuma) .

2-1, min.63: Arnau Martinez.





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Pablo Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Vitor Reis (min.45+1), Ivan Martin (min.57), Cristian Portu (min.83), Arnau Martinez (min.90+6), y, además expulso por doble amarilla a Ivan Martin (min.80), y, además expulsó con tarjeta roja Alejandro Frances (min.90+6), por parte del GIRONA. Amonestó a Luis Rioja (min.55), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.19: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Girona.



Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Girona.



Min.20: GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Girona se mantiene.



Min.67: GOL EN PIE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Girona se mantiene.





--ESTADIO.

Estadi Municipal de Montilivi (10,867 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Girona Valencia Goles 2 1 Remates Fuera 0 8 Remates 4 18 Pases Totales 270 239 Corners 0 7 Faltas 13 12 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 0 4 Fueras de Juego 5 1 Tarjetas Amarillas 4 1 Tarjetas Rojas 2 0 Asistencias 0 1 Ataques 72 120 Ataques Peligrosos 32 45 Centros 9 17 Saques de Banda 14 17 Saques de Portería 9 4 Tratamientos 3 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 13 18 Paradas 5 2 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Betis 12 7 14 Permanencia Valencia 8 8 16 Permanencia Girona 6 8 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 7 20 Descenso Mallorca 5 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 15/03/2025 LaLiga Girona 1-1 Valencia 21/09/2024 LaLiga Valencia 2-0 Girona 19/05/2024 LaLiga Valencia 1-3 Girona 02/12/2023 LaLiga Girona 2-1 Valencia









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia









-Próximos partidos del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/10/2025 16:15 LaLiga Barcelona Girona 25/10/2025 14:00 LaLiga Girona Real Oviedo 31/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Girona









-Próximos partidos del Valencia.

