Haití 0 - 1 Escocia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Haití 0 - 1 Escocia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Escocia ha ganado este domingo por 0-1 a Haití en el partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, disputado en el Gillette Stadium. El único gol del encuentro lo anotó John McGinn en el minuto 29, aprovechando una jugada bien elaborada por el conjunto escocés. A pesar de que Haití tuvo más posesión del balón y generó más ataques peligrosos, no logró concretar sus oportunidades frente a la portería defendida por Angus Gunn. El equipo haitiano intentó igualar el marcador, pero la defensa escocesa se mantuvo firme. John McGinn fue el jugador más participativo en el ataque de Escocia, destacándose no solo por su gol, sino también por su constante presencia en el área rival.
El partido se desarrolló sin incidentes significativos de VAR que cambiaran decisiones importantes del árbitro. Haití, a pesar de sus esfuerzos, no pudo romper la defensa escocesa y se quedó sin puntos en este encuentro. Escocia, por su parte, se llevó la victoria gracias a su eficacia en el primer tiempo y supo mantener la ventaja hasta el final del partido. El encuentro se disputó ante 64.146 espectadores, quienes presenciaron un duelo reñido en el que, a pesar de la superioridad en posesión y remates de Haití, el equipo europeo logró imponerse en el marcador.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: HAITÍ 0 - ESCOCIA 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
HAITÍ: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience; Don Deedson Louicius (Josue Casimir, min.61), Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence (Yassin Fortune, min.85); Wilson Isidor (Lenny Joseph, min.75), Frantzdy Pierrot.
ESCOCIA: Angus Gunn; Aaron Hickey (Nathan Patterson, min.75), Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak (Ryan Christie, min.75), Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn (Findlay Curtis, min.82); Lawrence Shankland (Kenny McLean, min.82), Che Adams (Lyndon Dykes, min.75).
--GOLES.
0-1, min.29: John McGinn.
--ÁRBITRO.
Mustapha Ghorbal, asistido en las bandas por Mokrane Gourari y Abbes Zerhouni, en el VAR: Abdullah Atif Al-Shehri y Mohammed Khadim. Amonestó a Jean-Ricner Bellegarde (min.39), por parte de HAITÍ. Amonestó a Aaron Hickey (min.46), Findlay Curtis (min.90+1), Kenny McLean (min.90+5), por parte de ESCOCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Gillette Stadium (64.146 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Haití
| Escocia
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 5
|Remates
| 15
| 9
|Pases Totales
| 165
| 231
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 23
| 21
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 111
| 76
|Ataques Peligrosos
| 47
| 39
|Centros
| 23
| 16
|Saques de Banda
| 14
| 23
|Saques de Portería
| 6
| 13
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 22
| 26
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 4
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Escocia
| 3
| 1
|2
| Clasificado
| Marruecos
| 1
| 1
|3
| Tercero ¿?
| Brasil
| 1
| 1
|4
| Eliminado
| Haití
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Haiti
| 0-1
| Scotland
-Últimos Resultados de Haití.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Haiti
| 0-1
| Scotland
-Últimos Resultados de Escocia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Haiti
| 0-1
| Scotland
-Próximos partidos de Haití.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/06/2026 02:30
| World Cup Grp. C
| Brazil
| Haiti
|25/06/2026 00:00
| World Cup Grp. C
| Morocco
| Haiti
-Próximos partidos de Escocia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/06/2026 00:00
| World Cup Grp. C
| Scotland
| Morocco
|25/06/2026 00:00
| World Cup Grp. C
| Scotland
| Brazil