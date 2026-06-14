Haití 0 - 1 Escocia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Haití 0 - 1 Escocia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Haití 0 - 1 Escocia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 14 junio 2026 5:07
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Madrid, 14 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Escocia ha ganado este domingo por 0-1 a Haití en el partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, disputado en el Gillette Stadium. El único gol del encuentro lo anotó John McGinn en el minuto 29, aprovechando una jugada bien elaborada por el conjunto escocés. A pesar de que Haití tuvo más posesión del balón y generó más ataques peligrosos, no logró concretar sus oportunidades frente a la portería defendida por Angus Gunn. El equipo haitiano intentó igualar el marcador, pero la defensa escocesa se mantuvo firme. John McGinn fue el jugador más participativo en el ataque de Escocia, destacándose no solo por su gol, sino también por su constante presencia en el área rival.

El partido se desarrolló sin incidentes significativos de VAR que cambiaran decisiones importantes del árbitro. Haití, a pesar de sus esfuerzos, no pudo romper la defensa escocesa y se quedó sin puntos en este encuentro. Escocia, por su parte, se llevó la victoria gracias a su eficacia en el primer tiempo y supo mantener la ventaja hasta el final del partido. El encuentro se disputó ante 64.146 espectadores, quienes presenciaron un duelo reñido en el que, a pesar de la superioridad en posesión y remates de Haití, el equipo europeo logró imponerse en el marcador.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HAITÍ 0 - ESCOCIA 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
HAITÍ: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience; Don Deedson Louicius (Josue Casimir, min.61), Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence (Yassin Fortune, min.85); Wilson Isidor (Lenny Joseph, min.75), Frantzdy Pierrot.

ESCOCIA: Angus Gunn; Aaron Hickey (Nathan Patterson, min.75), Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak (Ryan Christie, min.75), Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn (Findlay Curtis, min.82); Lawrence Shankland (Kenny McLean, min.82), Che Adams (Lyndon Dykes, min.75).

--GOLES.
0-1, min.29: John McGinn.


--ÁRBITRO.
Mustapha Ghorbal, asistido en las bandas por Mokrane Gourari y Abbes Zerhouni, en el VAR: Abdullah Atif Al-Shehri y Mohammed Khadim. Amonestó a Jean-Ricner Bellegarde (min.39), por parte de HAITÍ. Amonestó a Aaron Hickey (min.46), Findlay Curtis (min.90+1), Kenny McLean (min.90+5), por parte de ESCOCIA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Gillette Stadium (64.146 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Haití Escocia
Goles 0 1
Remates Fuera 9 5
Remates 15 9
Pases Totales 165 231
Corners 4 3
Faltas 23 21
Posesión 54% 46%
Tiros Bloqueados 4 2
Fueras de Juego 3 1
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 111 76
Ataques Peligrosos 47 39
Centros 23 16
Saques de Banda 14 23
Saques de Portería 6 13
Tratamientos 1 0
Sustituciones 3 5
Tiros de Falta 22 26
Paradas 1 2
Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Escocia 3 1
2 Clasificado Marruecos 1 1
3 Tercero ¿? Brasil 1 1
4 Eliminado Haití 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/06/2026 World Cup Grp. C Haiti 0-1 Scotland




-Últimos Resultados de Haití.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/06/2026 World Cup Grp. C Haiti 0-1 Scotland




-Últimos Resultados de Escocia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/06/2026 World Cup Grp. C Haiti 0-1 Scotland




-Próximos partidos de Haití.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/06/2026 02:30 World Cup Grp. C Brazil Haiti
25/06/2026 00:00 World Cup Grp. C Morocco Haiti




-Próximos partidos de Escocia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/06/2026 00:00 World Cup Grp. C Scotland Morocco
25/06/2026 00:00 World Cup Grp. C Scotland Brazil


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