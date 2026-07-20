Henrique Rocha 0 - 2 Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Estoril Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de julio de 2026.





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El tenista español Pedro Martinez ha avanzado a los octavos de final del torneo Estoril Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al portugués Henrique Rocha por 7-5, 7-5 en 2 horas y 10 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 5-5. En el undécimo juego, Pedro Martinez logró romper el servicio de Henrique Rocha, llevándose el set por 7-5 tras mantener su servicio en el siguiente juego. En el segundo set, Henrique Rocha comenzó rompiendo el servicio de Pedro Martinez para adelantarse 2-0. Sin embargo, Pedro Martinez recuperó el break en el tercer juego. Ambos jugadores intercambiaron breaks nuevamente hasta llegar al 5-5. Finalmente, Pedro Martinez rompió el servicio de Henrique Rocha en el undécimo juego y cerró el set y el partido manteniendo su servicio, ganando 7-5. Pedro Martinez tuvo un 1st Serve Percentage del 78% y ganó el 71% de sus puntos de servicio, mientras que Henrique Rocha tuvo un 1st Serve Percentage del 76% y ganó el 60% de sus puntos de servicio.



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