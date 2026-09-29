Hubert Hurkacz 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Chengdu Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina se ha proclamado campeón del torneo Chengdu Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura, tras ganar al polaco Hubert Hurkacz por 6-4, 7-6 en 1 hora y 42 minutos. En el primer set, Davidovich Fokina logró un 'break' crucial en el séptimo juego, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 'tie-break', donde Davidovich Fokina se impuso 9-7. En cuanto a las estadísticas de saque, Davidovich Fokina tuvo un 77% de efectividad en su primer servicio, ganando el 46% de los puntos con su primer saque. Además, logró 8 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



