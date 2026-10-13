Hubert Hurkacz 1 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de octubre de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al polaco Hubert Hurkacz por 1-6, 6-3, 7-6(6) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 2 minutos. En el primer set, Hubert Hurkacz dominó con un marcador de 6-1, logrando dos 'breaks' en los juegos 2 y 4. Davidovich Fokina no pudo romper el servicio de Hurkacz en este set. El segundo set vio a Davidovich Fokina recuperarse, ganando 6-3. Rompió el servicio de Hurkacz en los juegos 4 y 8, mientras que Hurkacz solo logró un 'break' en el juego 7. El tercer set fue muy competitivo, llegando a un 'tie-break'. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 6-6. En el 'tie-break', Davidovich Fokina se impuso por 8-6, asegurando su victoria en el partido. Durante el partido, Davidovich Fokina no cometió dobles faltas, mientras que Hurkacz cometió dos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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