Iga Swiatek 1 - 2 Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Bad Homburg Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.





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La tenista estadounidense Emma Navarro ha avanzado a los cuartos de final del torneo Bad Homburg Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la polaca Iga Swiatek por 7-5, 2-6, 6-3 en 2 horas y 11 minutos. En el primer set, Emma Navarro logró romper el servicio de Iga Swiatek en tres ocasiones, mientras que Swiatek consiguió dos 'breaks'. Navarro se llevó el set por 7-5. En el segundo set, Swiatek dominó con dos 'breaks' y mantuvo todos sus servicios para ganar 6-2. En el tercer set decisivo, Navarro logró dos 'breaks' y mantuvo todos sus servicios, cerrando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Emma Navarro tuvo un 79% de efectividad en su primer servicio, ganando el 44% de los puntos con su primer saque y salvando 5 de 9 puntos de quiebre en total. Por otro lado, Iga Swiatek tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio, ganando el 35% de los puntos con su primer saque y salvando 3 de 7 puntos de quiebre.



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