Iga Swiatek 2 - 0 Laura Siegemund: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de abril de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix de Stuttgart, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la alemana Laura Siegemund con un resultado de 6-2, 6-3 en un tiempo de duración de 1 hora y 26 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Laura Siegemund en cuatro ocasiones, mientras que Siegemund solo consiguió un break. Swiatek mantuvo su servicio en tres juegos, llevándose el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Swiatek volvió a romper el servicio de Siegemund tres veces, mientras que Siegemund logró dos breaks. Swiatek mantuvo su servicio en tres ocasiones, cerrando el set con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Swiatek tuvo un 1st Serve Percentage del 52% y ganó el 65% de sus puntos de servicio, mientras que Siegemund tuvo un 1st Serve Percentage del 71% y ganó el 46% de sus puntos de servicio. Swiatek cometió 7 dobles faltas y logró 2 aces, mientras que Siegemund cometió 1 doble falta y logró 1 ace.



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