Iga Swiatek 2 - 0 Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Marie Bouzkova por 7-6, 7-6 en 2 horas y 26 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron múltiples breaks, con Swiatek y Bouzkova rompiendo el servicio del oponente en varias ocasiones. Swiatek logró ganar el set en el tie-break con un marcador de 7-6. El segundo set también fue competitivo, con Bouzkova tomando una ventaja inicial de 3-0, pero Swiatek recuperó el terreno y llevó el set a otro tie-break. Swiatek nuevamente se impuso en el desempate, ganando el set 7-6. Swiatek tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 59% de los puntos con su servicio. Además, Swiatek logró salvar 8 de 13 puntos de break, mientras que Bouzkova salvó 5 de 10. Swiatek no concedió ningún set, ganando ambos en el tie-break.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



