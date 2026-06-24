Inglaterra 0 - 0 Ghana | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Inglaterra 0 - 0 Ghana: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Inglaterra empató este martes sin goles ante Ghana en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, disputado en el Gillette Stadium. El conjunto inglés dominó ampliamente en términos de posesión y oportunidades, con un 79% de posesión y 18 remates totales, pero no logró concretar ninguna de sus ocasiones. Harry Kane fue el jugador más participativo en el ataque inglés, aunque sin éxito en el marcador. Ghana, por su parte, se mostró sólido en defensa, resistiendo las acometidas del rival y limitando sus oportunidades a solo dos remates. El partido se mantuvo sin grandes altercados, sin tarjetas rojas ni intervenciones del VAR que alteraran el curso del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: INGLATERRA 0 - GHANA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence (Nico O'Reilly, min.65); Elliot Anderson (Eberechi Eze, min.74), Declan Rice, Noni Madueke (Marcus Rashford, min.83), Jude Bellingham (Morgan Rogers, min.74), Anthony Gordon (Bukayo Saka, min.65), Harry Kane.
GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya (Kojo Peprah Oppong, min.87), Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Jordan Ayew (Prince Adu, min.66), Antoine Semenyo, Inaki Williams (Abdul Fatawu, min.66).
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Said Martinez, asistido en las bandas por Walter Lopez y Christian Ramirez, en el VAR: Armando Villarreal y Erick Miranda. Amonestó a Declan Rice (min.41), por parte de INGLATERRA. Amonestó a Inaki Williams (min.60), por parte de GHANA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Gillette Stadium (63,983 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Inglaterra
| Ghana
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 8
| 0
|Remates
| 18
| 2
|Pases Totales
| 644
| 192
|Corners
| 9
| 2
|Faltas
| 14
| 24
|Posesión
| 79%
| 21%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 131
| 40
|Ataques Peligrosos
| 78
| 10
|Centros
| 30
| 4
|Saques de Banda
| 22
| 9
|Saques de Portería
| 1
| 12
|Tratamientos
| 3
| 4
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 26
| 16
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Inglaterra
| 4
| 2
|2
| Clasificado
| Ghana
| 4
| 2
|3
| Tercero ¿?
| Panamá
| 0
| 1
|4
| Eliminado
| Croacia
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia
-Últimos Resultados de Ghana.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|18/06/2026
| World Cup Grp. L
| Ghana
| 1-0
| Panama
-Próximos partidos de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/06/2026 23:00
| World Cup Grp. L
| Panama
| England
-Próximos partidos de Ghana.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/06/2026 23:00
| World Cup Grp. L
| Croatia
| Ghana