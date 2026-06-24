Inglaterra 0 - 0 Ghana | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Inglaterra 0 - 0 Ghana: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA
Inglaterra 0 - 0 Ghana: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 0:05
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Madrid, 24 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Inglaterra empató este martes sin goles ante Ghana en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, disputado en el Gillette Stadium. El conjunto inglés dominó ampliamente en términos de posesión y oportunidades, con un 79% de posesión y 18 remates totales, pero no logró concretar ninguna de sus ocasiones. Harry Kane fue el jugador más participativo en el ataque inglés, aunque sin éxito en el marcador. Ghana, por su parte, se mostró sólido en defensa, resistiendo las acometidas del rival y limitando sus oportunidades a solo dos remates. El partido se mantuvo sin grandes altercados, sin tarjetas rojas ni intervenciones del VAR que alteraran el curso del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: INGLATERRA 0 - GHANA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence (Nico O'Reilly, min.65); Elliot Anderson (Eberechi Eze, min.74), Declan Rice, Noni Madueke (Marcus Rashford, min.83), Jude Bellingham (Morgan Rogers, min.74), Anthony Gordon (Bukayo Saka, min.65), Harry Kane.

GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya (Kojo Peprah Oppong, min.87), Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Jordan Ayew (Prince Adu, min.66), Antoine Semenyo, Inaki Williams (Abdul Fatawu, min.66).

--GOLES.


--ÁRBITRO.
Said Martinez, asistido en las bandas por Walter Lopez y Christian Ramirez, en el VAR: Armando Villarreal y Erick Miranda. Amonestó a Declan Rice (min.41), por parte de INGLATERRA. Amonestó a Inaki Williams (min.60), por parte de GHANA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Gillette Stadium (63,983 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Inglaterra Ghana
Goles 0 0
Remates Fuera 8 0
Remates 18 2
Pases Totales 644 192
Corners 9 2
Faltas 14 24
Posesión 79% 21%
Tiros Bloqueados 6 1
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 131 40
Ataques Peligrosos 78 10
Centros 30 4
Saques de Banda 22 9
Saques de Portería 1 12
Tratamientos 3 4
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 26 16
Paradas 0 3
Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Inglaterra 4 2
2 Clasificado Ghana 4 2
3 Tercero ¿? Panamá 0 1
4 Eliminado Croacia 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana




-Últimos Resultados de Inglaterra.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana
17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia




-Últimos Resultados de Ghana.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana
18/06/2026 World Cup Grp. L Ghana 1-0 Panama




-Próximos partidos de Inglaterra.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/06/2026 23:00 World Cup Grp. L Panama England




-Próximos partidos de Ghana.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/06/2026 23:00 World Cup Grp. L Croatia Ghana


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