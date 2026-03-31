Irene Burillo Escorihuela 0 - 2 Jazmin Ortenzi: resumen y estadísticas del partido de Copa Colsanitas (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de marzo de 2026.





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La tenista argentina Jazmin Ortenzi ha avanzado a los octavos de final del torneo de Copa Colsanitas en Bogotá, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Irene Burillo Escorihuela por 6-1, 6-4 en 1 hora y 17 minutos. En el primer set, Jazmin Ortenzi logró romper el servicio de su oponente en cuatro ocasiones, mientras que Irene Burillo Escorihuela solo consiguió un break. El set concluyó con un marcador de 6-1 a favor de Ortenzi. Durante este set, Ortenzi mantuvo un alto porcentaje de primeros servicios, alcanzando un 73%, y no cometió dobles faltas. En el segundo set, el juego fue más equilibrado, con ambas jugadoras rompiendo el servicio de su oponente en varias ocasiones. Ortenzi logró tres breaks, mientras que Burillo Escorihuela consiguió dos. El set finalizó 6-4 a favor de Ortenzi. En este set, Ortenzi mantuvo un 79% de primeros servicios y cometió dos dobles faltas.



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