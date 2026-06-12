Iva Jovic 2 - 1 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Iva Jovic ha avanzado a las semifinales del torneo HSBC Championships en Londres, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-2, 3-6, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 17 minutos. En el primer set, Iva Jovic logró romper el servicio de Amanda Anisimova en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-2. Anisimova no pudo romper el servicio de Jovic en este set. En el segundo set, Anisimova respondió con fuerza, rompiendo el servicio de Jovic en dos ocasiones y llevándose el set por 6-3. En el tercer y decisivo set, Jovic logró romper el servicio de Anisimova tres veces, asegurando su victoria con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Iva Jovic tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y ganó el 57% de los puntos con su primer servicio a lo largo del partido. Además, Jovic cometió 5 dobles faltas y no logró ningún ace durante el encuentro.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###