Iva Jovic 0 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de septiembre de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Grand Slam US Open, que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a su compatriota Iva Jovic con un resultado de 6-1, 6-4 en 1 hora y 33 minutos. En el primer set, Coco Gauff mostró un dominio claro al romper el servicio de Iva Jovic en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Gauff continuó su buen rendimiento, logrando dos quiebres de servicio cruciales para cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 65% de los puntos con su primer saque y el 58% con el segundo. Además, logró salvar todas las oportunidades de break en contra. Por su parte, Iva Jovic no consiguió mantener la consistencia en su servicio, lo que permitió a Gauff capitalizar en los momentos clave del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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