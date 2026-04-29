Jakub Mensik 1 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de abril de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Jakub Mensik por 6-4, 6-7, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 19 minutos. En el primer set, Zverev logró un break en el primer juego, lo que le permitió tomar la delantera y mantener su servicio hasta cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Mensik se impuso en el tiebreak por 7-6. En el tercer set, Zverev consiguió romper el servicio de Mensik en el primer juego, pero Mensik respondió con un break en el segundo juego. Zverev logró dos breaks más en los juegos 5 y 7, lo que le permitió cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, con 31 puntos ganados de 46 posibles, y cometió 3 dobles faltas a lo largo del partido.



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