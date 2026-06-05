Jakub Mensik 1 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de junio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a la final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Jakub Mensik por 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 en 3 horas y 1 minuto. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Alexander Zverev se impuso por 7-5. Zverev logró romper el servicio de Mensik en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set a su favor en el siguiente juego. Mensik no consiguió ningún break point en este set. - **Set 2:** Zverev dominó con un 6-2. Rompió el servicio de Mensik en el tercer y séptimo juego, asegurando una ventaja decisiva. Mensik no logró romper el servicio de Zverev. - **Set 3:** Mensik se recuperó y ganó 6-3. Rompió el servicio de Zverev en el sexto juego y mantuvo su propio servicio para cerrar el set. - **Set 4:** Zverev selló su victoria con un 6-3. Rompió el servicio de Mensik en el segundo juego y mantuvo su ventaja hasta el final del set. **Estadísticas destacadas de Alexander Zverev:** - **1st Serve Percentage:** 75% - **1st Serve Points Won:** 63/79 - **2nd Serve Points Won:** 16/26 - **Break Points Saved:** 3/5 - **Total Aces:** 8 - **Double Faults:** 2 Zverev mostró un sólido rendimiento en el servicio y fue efectivo en los momentos clave, lo que le permitió avanzar a la final del torneo.



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