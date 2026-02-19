Jakub Mensik 2 - 1 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de febrero de 2026.





El tenista checo Jakub Mensik ha avanzado a las semifinales del torneo de Qatar Open, de categoría ATP Tour 500, y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Jannik Sinner (7-6, 2-6, 6-3) en un tiempo total de juego de 133 minutos. Este encuentro, correspondiente a los cuartos de final, destacó por la capacidad de Mensik de mantener su servicio a lo largo de los sets decisivos y lograr rompimientos clave que le aseguraron la victoria. Durante el partido, Mensik demostró una sólida actuación en su servicio, lo que fue crucial para su avance. Logró mantener su servicio sin conceder ningún break durante el primer y tercer set, lo cual le permitió imponerse en los momentos críticos del partido. Además, el checo consiguió romper el servicio de Sinner en momentos clave, lo que le permitió cerrar el partido con un marcador final de 7-6, 2-6, 6-3 a su favor. Las estadísticas de saque de Mensik reflejaron su dominio en este aspecto del juego, con un total de 11 aces y una efectividad en el primer servicio que le permitió ganar la mayoría de los puntos disputados en esta fase del juego. Su capacidad para ejecutar servicios potentes y precisos bajo presión fue un factor determinante en su victoria. Este triunfo en los cuartos de final del Qatar Open no solo subraya el talento y la determinación de Mensik, sino que también lo posiciona como un fuerte contendiente para las semifinales del torneo, donde buscará seguir avanzando y potencialmente proclamarse campeón.



