James Duckworth 0 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open de Montreal, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al también australiano James Duckworth por 6-2, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 45 minutos. En el primer set, Alex de Minaur mostró un sólido desempeño al romper el servicio de James Duckworth en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. Duckworth no logró romper el servicio de De Minaur en este set. El segundo set fue más disputado, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta llegar al 6-6, lo que llevó a un desempate. De Minaur logró romper el servicio de Duckworth una vez durante el set y finalmente se impuso en el tie-break por 8-6, asegurando así su avance a la siguiente ronda. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio y ganó el 68% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 2 aces y cometió 3 dobles faltas a lo largo del partido.



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