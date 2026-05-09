Jasmine Paolini 1 - 2 Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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La tenista belga Elise Mertens ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la italiana Jasmine Paolini por 4-6, 7-6(5), 6-3 en un partido que duró 2 horas y 40 minutos. En el primer set, Jasmine Paolini se impuso 6-4, destacando por romper el servicio de Elise Mertens en dos ocasiones, mientras que Mertens logró una ruptura. En el segundo set, Mertens ganó 7-6 en el tie-break, logrando tres breaks frente a dos de Paolini. Finalmente, en el tercer set, Mertens se llevó el set 6-3, rompiendo el servicio de Paolini en tres ocasiones. En cuanto a las estadísticas de saque, Elise Mertens tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y ganó el 51% de los puntos totales, mientras que Jasmine Paolini tuvo un 1st Serve Percentage del 70% y ganó el 49% de los puntos totales.



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