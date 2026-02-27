Jasmine Paolini 2 - 0 Priscilla Hon: resumen y estadísticas del partido de Merida Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de febrero de 2026.





La tenista italiana Jasmine Paolini ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Merida Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la australiana Priscilla Hon (6-0, 6-2) en un partido que destacó por la solidez de Paolini al servicio y su capacidad para capitalizar las oportunidades de quiebre. En el primer set, Paolini demostró una dominante actuación al no conceder ningún juego a Hon, logrando romper el servicio de su rival en todas las oportunidades presentadas y manteniendo su saque sin dificultades. Esta tendencia continuó en el segundo set, aunque Hon logró ajustar su juego para mantener dos servicios. Sin embargo, Paolini mantuvo su superioridad, asegurando su avance en el torneo con un convincente triunfo. Las estadísticas de saque de Paolini reflejaron su dominio en el partido, con un alto porcentaje de primeros servicios y una efectividad notable en puntos ganados en su primer y segundo servicio, lo que le permitió cerrar el partido sin ceder sets y avanzar por la vía rápida a la siguiente ronda del torneo.



