Jessica Bouzas Maneiro 2 - 0 Ariana Arseneault: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de agosto de 2026.





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La tenista española Jessica Bouzas Maneiro ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la canadiense Ariana Arseneault por 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro logró romper el servicio de Ariana Arseneault en dos ocasiones, en el tercer y séptimo juego, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron quiebres de servicio, pero Bouzas Maneiro consiguió un break crucial en el noveno juego para cerrar el set y el partido con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Bouzas Maneiro tuvo un porcentaje de primeros servicios del 51% y ganó el 63% de los puntos con su servicio. Además, cometió 7 dobles faltas a lo largo del partido.



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