Jessica Bouzas Maneiro 0 - 2 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de marzo de 2026.





Linda Noskova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-3, 6-3 en los treintaidosavos de final. Este encuentro destacó por la efectividad de Noskova al servicio, así como por su capacidad para quebrar el servicio de su oponente en momentos clave de ambos sets. A lo largo del partido, Noskova mostró una superioridad notable en varios aspectos del juego. En el primer set, logró romper el servicio de Bouzas Maneiro en tres ocasiones, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva y cerrar el set por 6-3. En el segundo set, mantuvo su dominio, rompiendo el servicio de su rival dos veces más y asegurando su victoria con otro 6-3. Las estadísticas de saque de Noskova fueron impresionantes, con un 67% de primeros servicios dentro y ganando el 68% de los puntos jugados en su primer saque. Además, su capacidad para presionar el segundo saque de Bouzas Maneiro fue evidente, ganando el 52% de los puntos en esta situación. Noskova también se mostró sólida en su juego al resto, logrando 4 breaks a lo largo del partido. Con esta victoria, Noskova no solo avanza a la siguiente ronda del torneo, sino que también demuestra su habilidad para competir en superficies duras y contra oponentes desafiantes. Su próximo encuentro en los dieciseisavos de final será crucial para sus aspiraciones en el BNP Paribas Open, un torneo que reúne a las mejores tenistas del circuito WTA.



