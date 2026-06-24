Jessica Bouzas Maneiro 0 - 2 Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Lexus Eastbourne Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.





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La tenista estadounidense Madison Keys ha avanzado a los cuartos de final del torneo Lexus Eastbourne Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por la vía rápida, con un resultado de 6-0, 6-1. En el primer set, Madison Keys logró romper el servicio de Jessica Bouzas Maneiro en tres ocasiones, llevándose el set con un contundente 6-0. En el segundo set, Keys continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Bouzas Maneiro tres veces más y asegurando el set 6-1. Madison Keys no concedió ningún set y mostró un sólido desempeño en su servicio, ganando el 65% de sus primeros servicios y salvando 2 de 2 puntos de quiebre en el primer set.



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