Jessica Pegula 2 - 0 Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a las semifinales del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura en Washington (USA), tras ganar a la rusa Anna Kalinskaya por 6-3, 7-5 en 1 hora y 17 minutos. En el primer set, Jessica Pegula logró un break crucial en el cuarto juego, llevándose el set por 6-3 al mantener su servicio en el noveno juego. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero Pegula consiguió romper el servicio de Kalinskaya en el undécimo juego y selló el set y el partido manteniendo su servicio en el duodécimo juego. Pegula mostró un sólido rendimiento en el saque, con un 1st Serve Percentage del 58% y ganando el 73% de sus puntos de servicio. Además, Pegula logró 4 aces y cometió solo 1 doble falta durante el partido.



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