Jessica Pegula 2 - 0 Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a la final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura al aire libre en Washington (USA), tras ganar a la rusa Diana Shnaider por 7-5, 6-4 en un partido que duró 1 hora y 26 minutos. En el primer set, Jessica Pegula y Diana Shnaider intercambiaron varios breaks. Shnaider comenzó rompiendo el servicio de Pegula en el segundo juego, pero Pegula respondió rompiendo el servicio de Shnaider en el tercer juego. Pegula logró otro break crucial en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set a su favor con un marcador de 7-5. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron sus servicios en los primeros cuatro juegos. Pegula consiguió un break en el quinto juego, lo que le permitió tomar ventaja. Aunque Shnaider recuperó un break en el octavo juego, Pegula volvió a romper el servicio de Shnaider en el noveno juego y aseguró el set con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Pegula tuvo un 58% de primeros servicios, ganando el 74% de esos puntos, y cometió 2 dobles faltas. Por su parte, Shnaider tuvo un 66% de primeros servicios, ganando el 57% de esos puntos, y también cometió 2 dobles faltas.



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