Jessica Pegula 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a las semifinales del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la estadounidense Jessica Pegula con un resultado de 6-1, 6-2 en 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró dos breaks consecutivos en los juegos 2 y 4, lo que le permitió tomar una ventaja significativa. Swiatek mantuvo su servicio en los juegos 1, 3, 5 y 7, cerrando el set con un marcador de 6-1. Jessica Pegula solo pudo mantener su servicio en el juego 6. En el segundo set, Swiatek continuó con su dominio rompiendo el servicio de Pegula en los juegos 1 y 3. Swiatek mantuvo su servicio en los juegos 2, 4, 6 y 8, finalizando el set 6-2. Pegula logró mantener su servicio en los juegos 5 y 7. En cuanto a las estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un porcentaje de primer servicio del 75% y ganó el 83% de los puntos con su primer servicio. Además, Swiatek no enfrentó ningún punto de break en todo el partido, demostrando una sólida actuación en su servicio.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###