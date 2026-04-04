Jessica Pegula 2 - 1 Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Credit One Charleston Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a la final del torneo Credit One Charleston Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la estadounidense Iva Jovic por 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) en un partido que duró 2 horas y 34 minutos. En el primer set, Jessica Pegula logró romper el servicio de Iva Jovic en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set por 6-4. En el segundo set, Iva Jovic se recuperó y, tras romper el servicio de Pegula en el último juego, se llevó el set por 7-5. En el set decisivo, Pegula consiguió tres 'breaks', asegurando la victoria con un marcador de 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 65% de efectividad en el primer servicio para Pegula, quien también ganó el 45% de los puntos con su primer servicio y salvó 8 de 14 puntos de 'break'. Por su parte, Jovic tuvo un 59% de efectividad en el primer servicio, ganando el 44% de los puntos con su primer servicio y salvando 14 de 17 puntos de 'break'.



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