Jessica Pegula 2 - 1 Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.





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Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a Iva Jovic por 4-6, 6-3, 6-1 en un partido que duró 2 horas y 11 minutos. En el primer set, Iva Jovic se impuso por 6-4, logrando romper el servicio de Pegula en tres ocasiones, mientras que Pegula consiguió dos 'breaks'. En el segundo set, Pegula se recuperó y ganó por 6-3, rompiendo el servicio de Jovic en tres ocasiones. Finalmente, en el tercer set, Pegula dominó con un marcador de 6-1, logrando dos 'breaks' y manteniendo su servicio en todas las ocasiones. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y ganó el 55% de los puntos jugados con su servicio durante el partido. Por otro lado, Iva Jovic tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio.



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