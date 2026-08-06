Jessica Pegula 2 - 0 Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de agosto de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Toronto, tras ganar a la uzbeka Kamilla Rakhimova por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-0. En el primer set, Jessica Pegula logró romper el servicio de Kamilla Rakhimova en tres ocasiones, mientras que Rakhimova consiguió dos breaks. El set finalizó 6-4 a favor de Pegula. En el segundo set, Pegula dominó completamente, rompiendo el servicio de Rakhimova en dos ocasiones y asegurando una victoria contundente de 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque de Jessica Pegula, su porcentaje de primer servicio fue del 70%, ganando el 61% de los puntos con su servicio. Además, logró un total de 5 puntos de break ganados durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



