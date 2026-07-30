Jessica Pegula 2 - 1 Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la polaca Magdalena Frech por 3-6, 6-3, 6-0 en un encuentro que duró aproximadamente 1 hora y 54 minutos. En el primer set, Magdalena Frech se impuso con un marcador de 6-3, logrando un break crucial en el sexto juego que le permitió tomar ventaja. En el segundo set, Jessica Pegula se recuperó y consiguió dos breaks, en el segundo y cuarto juegos, para ganar 6-3. En el tercer set, Pegula dominó completamente, logrando tres breaks consecutivos y cerrando el set 6-0 sin conceder ningún juego a su rival. En cuanto a las estadísticas de saque, Jessica Pegula tuvo un 1st Serve Percentage de 51% y ganó el 64% de sus puntos de servicio a lo largo del partido. Además, logró 9 aces y cometió 4 dobles faltas.



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